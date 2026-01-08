La sexta victoria de Luciano: los Benavides son los únicos argentinos en ganar etapas en motos en el Dakar

Hasta la llegada de Kevin Benavides al Rally Dakar en 2016, solo un nombre aparecía entre los pilotos que habían finalizado en el top 10 de motos: Javier Pizzolito. Sin embargo, nadie se había impuesto en alguna etapa de la carrera más extrema del mundo. A Kevin Benavides le llevó cuatro días tras su debut.

Después del prólogo y los tramos 1 y 2, Kevin se quedó con la etapa 3 entre los campamentos de Santiago del Estero y Jujuy y días más tarde finalizó cuarto en la general para convertirse en el mejor argentino de la historia y, ese año, en el ganador novato de la temporada.

Lo que vino después fue historia a nivel mundial: 11 etapas ganadas entre 2016 y 2024 y dos títulos, en 2021 con Honda y en 2023 con KTM.

Para Luciano fue un poco más complicado porque siempre fue comparado con su hermano Kevin y debutó muy joven, a los 22 años. Sus primeras victorias de etapa llegaron en 2023 cuando consiguió tres y el título del Mundial de Rally Raid al final de la temporada (diez en las 5 fechas) y dos en 2025. Este año ya consiguió su primera victoria en la edición actual y se encuentra en el top 3 de la general.

El piloto de KTM lleva 9 participaciones en la carrera más extrema del mundo y su mejor ubicación fue el cuarto puesto de 2025.

