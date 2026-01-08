Rally Dakar 2026: ¡Luciano Benavides se quedó con la etapa 5 y se metió en el top 3 de la general!

Luciano Benavides escribió una vez más su nombre entre los ganadores de etapas del Rally Dakar, la carrera más extrema del mundo, al quedarse con la quinta etapa y confirmar su gran momento en la competencia más exigente del mundo. El piloto salteño se impuso en el segundo tramo de la etapa maratón, que unió el campamento refugio en pleno desierto con la ciudad de Hail, con un tiempo de 4 horas, 5 minutos y 16 segundos.

El menor de los hermanos Benavides mostró solidez, ritmo y una navegación precisa para superar al chileno Ignacio Cornejo y al australiano Daniel Sanders, líder del campeonato, en una jornada clave marcada por el desgaste físico y mecánico propio de la etapa maratón, donde los pilotos no cuentan con asistencia externa.

"De sentir que no me daba a hacer una buena diferencia"

"Hice lo imposible para descontar tiempo y cuidar el neumático a la vez y elegí creer que iba a llegar. Feliz por haber logrado una victoria de etapa, tras sufrir tanto en estos meses para poder estar acá. Fue extremadamente difícil y pasé por todo tipo de momentos en lo personal, desde ir totalmente agotado y sentir que no me daba el físico a hacer una buena diferencia. Así que hay que seguir creyendo", dijo Luciano al llegar a Hail.

Motos: etapa 5

Gracias a esta victoria, Luciano dio un salto importante en la clasificación general y ahora se ubica tercero, a 5 minutos y 55 segundos de Sanders, quien continúa como líder provisional. El triunfo no solo le permitió descontar tiempo valioso, sino también consolidarse como uno de los grandes protagonistas en la lucha por el podio.

Motos: general

La actividad continuará este viernes con la sexta etapa, que se correrá entre Hail y Riyadh, con un exigente recorrido que incluirá un enlace de 589 kilómetros y 331 km de especial, en otra jornada que promete ser determinante. El esfuerzo acumulado tendrá su pausa el sábado, cuando finalmente llegue el esperado día de descanso antes de encarar la recta final del Dakar.

Kevin agarra confianza y ritmo

En la categoría challenger, su hermano Kevin Benavides (dos veces ganador del Dakar en motos), agarra confianza y ritmo y en la etapa 5 se ubicó 9º a 9 minutos y 14 segundos del chileno Lucas del Río, líder de la etapa.

Challenger: etapa 5

En la general, Kevin avanzó al puesto 13 a 3 horas, 45 minutos y 31 segundos del vencedor provisional Pau Navarro.

Challenger: general