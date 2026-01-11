El primer paso hacia la universidad: se abre la renovación del Pase Libre para ingresantes

El calendario académico empieza a moverse antes que llegue el primer parcial. Para miles de jóvenes que se preparan para dar el salto a la vida universitaria en Salta, hay un paso clave que no conviene dejar para último momento: la renovación del Pase Libre Estudiantil. Desde mañana,l lunes 12, se abre la posibilidad de actualizar el beneficio que garantiza el traslado diario a clases, una herramienta central para quienes empiezan a transitar los pasillos de la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Católica de Salta.

La actualización estará habilitada desde el lunes 12 hasta el viernes 30 de enero y está destinada exclusivamente a alumnos ingresantes, es decir, quienes cambian de nivel educativo y comienzan una carrera universitaria. El objetivo es que lleguen a febrero con la tarjeta ya operativa y puedan asistir sin inconvenientes a los cursos de ingreso, que suelen concentrarse en las primeras semanas del mes.

Para avanzar con el trámite, el primer paso es verificar que el estudiante figure en el Padrón Estudiantil, disponible en la web oficial de SAETA. Este registro es indispensable para que el sistema reconozca al alumno como beneficiario. En caso de no aparecer en la nómina, el reclamo debe realizarse directamente en el área Alumnos de la universidad donde se efectuó la inscripción, ya que la carga de datos depende de cada casa de estudios.

A diferencia de otros años o de renovaciones habituales, los ingresantes deben completar el proceso de manera presencial, debido al cambio de nivel educativo. Para eso, es obligatorio solicitar turno online previamente. El día asignado deberán presentarse con fotocopia del DNI y la tarjeta estudiantil. Si el plástico está en mal estado, la foto se encuentra desactualizada o la tarjeta fue perdida o extraviada, se podrá pedir un duplicado.

En esos casos, se deberá abonar el importe correspondiente al nuevo plástico, fijado en $6.000. Este pago solo se aplica cuando es necesario emitir una tarjeta nueva y no para quienes conservan la suya en buen estado.

Desde el sistema de transporte remarcaron que realizar el trámite con anticipación evita demoras y permite que el beneficio esté activo desde el inicio de las actividades académicas. Para muchos estudiantes del interior o de barrios alejados, el Pase Libre no es un detalle administrativo, sino una condición indispensable para sostener la cursada.

Con el inicio del año universitario cada vez más cerca, la recomendación es clara: revisar el padrón, pedir turno y completar la renovación a tiempo. Así, el primer viaje a la facultad no empieza con una fila inesperada, sino con la tranquilidad de tener todo en regla.

Requisitos y costos para el nuevo ciclo

Debido al cambio de jerarquía (de secundario a universitario), el trámite no es automático. Entre el 12 y el 30 de enero, los estudiantes deberán presentarse con: