Ruta nacional 51: preocupación por los reiterados incidentes en una ruta clave para la minería

Un nuevo incidente vial registrado en la ruta nacional 51, en la región de la Puna salteña, volvió a encender las alarmas entre transportistas y pobladores por las condiciones de circulación en uno de los corredores más utilizados por la actividad minera.

El episodio ocurrió el viernes en la cuesta de Chorrillos, a pocos kilómetros de San Antonio de los Cobres, cuando un camión cisterna habría realizado una maniobra extrema y terminó atravesado sobre la calzada. Como consecuencia, el tránsito de vehículos pesados quedó interrumpido durante varias horas hasta que equipos de asistencia lograron auxiliar al rodado y despejar el camino.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas heridas ni daños de gravedad, aunque el hecho volvió a generar preocupación entre quienes transitan con frecuencia por este corredor vial que conecta la capital salteña con la región de la Puna.

Distintos episodios en la misma ruta

En los últimos meses se vienen registrando distintos episodios similares en los tramos más escarpados de la ruta 51, un camino que atraviesa zonas de curvas pronunciadas y pendientes pronunciadas en altura. El crecimiento del tránsito, en gran parte vinculado al desarrollo de la actividad minera en la zona, intensificó el debate sobre el estado del camino y las condiciones de seguridad para quienes lo utilizan.

Transportistas y usuarios del corredor advierten que la situación responde a una combinación de factores. Entre ellos mencionan la falta de mantenimiento en algunos tramos, la escasa señalización en sectores críticos y el aumento sostenido de camiones y vehículos de gran porte que circulan por la zona.

Un escenario de riesgos

También señalan que algunos conductores que no están habituados a manejar en rutas de montaña y a gran altura pueden cometer errores de conducción en sectores donde cualquier maniobra imprudente puede derivar en un incidente.

En ese contexto, especialistas y trabajadores del transporte coinciden en que la mezcla de mayor circulación, infraestructura vial limitada y falta de experiencia en este tipo de caminos conforma un escenario de riesgo que requiere medidas de prevención y mejoras en la seguridad vial para evitar accidentes de mayor gravedad.

Las imágenes del incidente fueron difundidas por Red Vial de Minería, que registró la situación ocurrida en la cuesta de Chorrillos.