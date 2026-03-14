PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
14 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

casos de chikungunya
Parque del Bicentenario
Primera Nacional
Juicio por YPF
Alerta amarilla en Salta
Salta
Abogada racista
Muertos en el Líbano
Jurgen Habermas
Festival de la Chicha
casos de chikungunya
Parque del Bicentenario
Primera Nacional
Juicio por YPF
Alerta amarilla en Salta
Salta
Abogada racista
Muertos en el Líbano
Jurgen Habermas
Festival de la Chicha
casos de chikungunya
Parque del Bicentenario
Primera Nacional
Juicio por YPF
Alerta amarilla en Salta
Salta
Abogada racista
Muertos en el Líbano
Jurgen Habermas
Festival de la Chicha
casos de chikungunya
Parque del Bicentenario
Primera Nacional
Juicio por YPF
Alerta amarilla en Salta
Salta
Abogada racista
Muertos en el Líbano
Jurgen Habermas
Festival de la Chicha

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Éxito total en la apertura del Festival de la Chicha con miles de personas en La Caldera

Este sábado se presentan Indio Lucio Rojas, Los Kjarkas, Las Voces de Orán Chirettes, Alma Carpera, Coroico y mas
Sabado, 14 de marzo de 2026 17:10

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La primera noche del Festival Nacional de la Chicha se vivió con un rotundo éxito en La Caldera, donde miles de personas colmaron el predio del complejo municipal para disfrutar de una velada a puro folklore, tradición y encuentro popular.

El público acompañó masivamente y el predio se mostró completamente lleno durante una noche llena de emoción, música y baile, consolidando a este festival como uno de los más convocantes del norte.

Sobre el escenario mayor se presentaron grandes del cancionero popular como Christian Herrera, Chaqueño Palavecino, la cantante cordobesa Valentina Márquez, además de Marcela Ceballos, Los Mellizos Díaz y Salta Folk, quienes hicieron vibrar al público con sus repertorios y generaron una verdadera fiesta en La Caldera.

Este sábado se presentan Indio Lucio Rojas, Los Kjarkas, Las Voces de Orán Chirettes, Alma Carpera, Coroico y mas.

Entradas en paseshow.com.ar y en boleterias del predio 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD