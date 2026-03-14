Éxito total en la apertura del Festival de la Chicha con miles de personas en La Caldera

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La primera noche del Festival Nacional de la Chicha se vivió con un rotundo éxito en La Caldera, donde miles de personas colmaron el predio del complejo municipal para disfrutar de una velada a puro folklore, tradición y encuentro popular.

El público acompañó masivamente y el predio se mostró completamente lleno durante una noche llena de emoción, música y baile, consolidando a este festival como uno de los más convocantes del norte.

Sobre el escenario mayor se presentaron grandes del cancionero popular como Christian Herrera, Chaqueño Palavecino, la cantante cordobesa Valentina Márquez, además de Marcela Ceballos, Los Mellizos Díaz y Salta Folk, quienes hicieron vibrar al público con sus repertorios y generaron una verdadera fiesta en La Caldera.

Este sábado se presentan Indio Lucio Rojas, Los Kjarkas, Las Voces de Orán Chirettes, Alma Carpera, Coroico y mas.

Entradas en paseshow.com.ar y en boleterias del predio