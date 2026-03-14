La Fórmula 1 suspendió los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, por la guerra en Medio Oriente

La organización de la Fórmula 1 confirmó que no se disputarán los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, debido a la guerra que se está desarrollando en Medio Oriente en estas últimas semanas.

La máxima categoría del automovilismo confirmó esta suspensión en sus redes sociales debido a la escalada bélica del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y aseguró que no habrá sustituciones en el calendario y serán dos fechas menos en la temporada.

Estas dos fechas, de las principales en el siglo XXI en la Fórmula 1, se iban a disputar el próximo 12 y 19 de abril. En su comunicado, la organización aseguró que “los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril. Debido a la situación actual en Oriente Medio, los Grandes Premios, junto con las rondas de la F2, la F3 y la Academia de la F1, no se celebrarán según lo previsto. Aunque se consideraron alternativas, no se realizarán sustituciones en abril”.

La escalada del conflicto bélico, con bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y el asesinato del líder iraní Ali Khameneí hace algunas semanas, agudizaron la situación y provocaron esta decisión de la Fórmula 1.

El estrecho de Ormuz, era clave

Además, la navegación en el estrecho de Ormuz se ha complicado y el traslado de los equipos se dificulta, sumado a que las escuderías ya tenían buena parte de su instrumentación varada en Baréin debido a que allí se realizaron los test de pretemporada y ahora deberán resolver cómo lo retiran antes de que el conflicto bélico se agudice.

Esta suspensión de esta carretas significan el primer coletazo oficial que tiene el conflicto bélico de Medio Oriente en el deporte mientras se potencian las chances de que la Finalissima de fútbol masculino entre Argentina y España no se dispute en Qatar como estaba prevista y la selección de Irán se baje del Mundial de fútbol que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá en junio.