Fórmula 1: Russell ganó la sprint en China y Colapinto quedó 14°

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una sobria actuación para finalizar 14° en la carrera sprint del Gran Premio de China, que tuvo como ganador al británico George Russell (Mercedes).

El podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, ambos de Ferrari.

La carrera comenzó muy bien para Colapinto, que tras una gran largada pudo superar a cuatro oponentes en la primera vuelta para escalar hasta el 12° puesto.

Si bien no pudo mantener ese gran ritmo y terminó en el 14° lugar, bastante lejos de los primeros ocho que sumaron puntos, el argentino redondeó unas 19 vueltas muy sólidas que le podrían permitir ganar confianza de cara a la clasificación.

Pierre Gasly, 11º

A su vez, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, largó en el séptimo puesto luego de la gran clasificación de este viernes por la madrugada, aunque no se pudo mantener arriba y quedó 11°.

En lo que respecta a las primeras posiciones, se dio una muy interesante batalla entre los británicos Russell y Hamilton en las primeras vueltas, pero promediando la mitad de la misma el primero de ellos tomó una buena distancia que mantuvo hasta al final, incluso a pesar del safety car que le dio emoción a las últimas vueltas.__IP__

Hamilton, por su parte, se tuvo que conformar con el tercer lugar, ya que fue superado por Leclerc. Los otros pilotos que sumaron puntos fueron el británico Lando Norris (McLaren), el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y el británico Oliver Bearman (Haas).

La actividad en China continuará a las 4 de la madrugada, con la clasificación para la carrera principal.