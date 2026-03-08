Colapinto fue perjudicado en el GP de Australia: los ingenieros de Alpine admitieron su error

Franco Colapinto fue penalizado por el incumplimiento del reglamento en la largada del Gran Premio de Australia, el primero de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino tuvo que marcharse obligatoriamente hacia boxes y detenerse por 10 segundos antes volver a salir a la pista.

El error no fue del corredor bonaerense, sino de sus ingenieros. Así se lo reconocieron a Franco con un mensaje de radio durante la competición: “Amigo, lo siento mucho. Cometimos una infracción en la línea de salida. Fue nuestra culpa. Concentrémonos en la carrera, por favor, amigo. Lo siento”, le dijo Stuart Barlow en la comunicación interna.

Qué le pasó a Franco Colapinto y por qué lo sancionaron: el video revelador

Colapinto recibió una de las peores sanciones posibles en una carrera de la F1: el "Stop and Go", una penalización que obliga al piloto a entrar a boxes, detenerse durante 10 segundos sin posibilidades de cambiar neumáticos y volver a la pista.

El motivo por el que el corredor argentino fue sancionado fue por un error de los ingenieros de Alpine: tocaron el auto a menos de 15 segundos de que iniciara la carrera e incumplieron el reglamento. Fue después de la tercera señal de alerta que emiten los comisarios para que se libere por completo la pista antes de que se apaguen las luces del semáforo.

En la transmisión oficial se pudo observar, en la cámara a bordo del auto de Colapinto, cómo un mecánico ingresa indebidamente a corregir la posición del auto número 43. La FIA investigó de inmediato lo ocurrido y obligó a Franco a ir a boxes para cumplir con el castigo.

El comunicado de la FIA sobre la sanción a Colapinto

El director de carrera emitió junto a la FIA el documento que detalla los motivos de la sanción a Franco Colapinto. En la hoja se confirma que se trató del ingreso indebido a la pista y la desatención a la última señal que ordenaba la evacuación de todo el personal de los equipos.