Javier Milei inaugura esta noche la Argentina Week 2026 en Nueva York

El presidente Javier Milei inicia una semana de actividades repartida entre Estados Unidos y Chile, aunque será central la inauguración formal el evento que se llevará a cabo en Nueva York, Argentina Week 2026, en el que buscará promover ante empresarios e inversionistas las oportunidades que ofrece el país. Su gira internacional terminará el miércoles cuando participará de la asunción presidencial de su par chileno, José Antonio Kast.

Ayer el presidente Milei inició su agenda en Estados Unidos con una actividad personal y espiritual: visitó "El Ohel", la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el "rebe de Lubavitch", en el cementerio de Montefiore, en Nueva York.

Milei llegó acompañado por su hermana Karina y permaneció algunos minutos rezando frente al lugar, considerado sagrado por seguidores del movimiento jasídico Jabad.

No fue la primera vez que realiza este ritual: antes de las PASO en 2023, había hecho un viaje fugaz al mismo sitio, al que cada año acuden miles de personas -incluidos líderes políticos y figuras públicas- para buscar inspiración, orientación espiritual o expresar agradecimiento, además de hacerlo en viajes posteriores al territorio estadounidense.

Hoy la agenda presidencial tiene como primera actividad una disertación en Yeshiva University, la institución de educación superior judía más importante del mundo, fundada en 1886. Posteriormente, dará un discurso en una Gala Anual J100 de The Algemeiner, un evento benéfico destacado en Nueva York que reconoce a las personas más influyentes en la vida judía y el apoyo a Israel.

Por la noche encabezará un cóctel en el consulado con el que dejará habilitada la Argentina Week 2026, que se extenderá hasta el miércoles.

En ese marco, mañana mantendrá una reunión con el CEO de JP Morgan, Jaime Dimon. Y ese mismo día, Milei partirá a Santiago de Chile, junto a su gabinete, donde tiene previsto llegar antes de medianoche.

El miércoles 11, asistirá a la ceremonia de asunción presidencial de Kast, el jefe de Estado recientemente electo, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

La visita del mandatario argentino busca ratificar la consolidación política con el nuevo gobierno chileno; meses antes de la asunción, ambos líderes habían acordado trabajar en una agenda común sobre seguridad, migración y reactivación económica.

El jueves 12, Milei ya se encontrará en suelo argentino y, posiblemente, realice una serie de reuniones en Casa Rosada con su gabinete para delimitar las acciones que llevará su gestión las próximas semanas.