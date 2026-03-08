Mujeres violentadas: más de 30 casos y condenas en 2026

En lo que va de 2026, la violencia contra las mujeres sigue mostrando cifras preocupantes en Salta. Entre el 6 de enero y el 6 de marzo, el sitio del Ministerio Público Fiscal de Salta registró más de 30 intervenciones judiciales por hechos de violencia de género y violencia familiar en distintos puntos de la provincia, según los reportes difundidos por las fiscalías penales.

De acuerdo con el relevamiento realizado sobre las publicaciones oficiales, en ese período se contabilizan entre 32 y 34 hechos informados por el organismo judicial. Los casos incluyen agresiones físicas, amenazas, privación ilegítima de la libertad, abusos sexuales y ataques con armas, en muchos casos ocurridos en contextos de pareja o expareja.

Los episodios difundidos por el portal de Fiscales Penales de Salta muestran además distintos niveles de gravedad. En algunos casos se trató de agresiones en el ámbito doméstico que derivaron en denuncias y medidas de restricción de acercamiento, mientras que en otros hubo detenciones tras ataques con armas blancas, golpes o situaciones de violencia reiterada.

Entre los hechos reportados también aparecen causas por abuso sexual, amenazas agravadas y lesiones, algunas de ellas cometidas contra mujeres jóvenes o incluso contra menores de edad. En varios expedientes las víctimas debieron recibir asistencia médica y contención institucional, mientras las fiscalías avanzaron con imputaciones formales contra los acusados.

En la mayoría de los casos los presuntos agresores fueron detenidos o quedaron sujetos a medidas judiciales, como la prohibición de acercamiento o la exclusión del hogar. Las actuaciones estuvieron a cargo de distintas fiscalías penales de la capital y del interior provincial, que intervienen en hechos de violencia familiar y de género.

De los casos difundidos por el Ministerio Público Fiscal de Salta, 15 corresponden a violencia de pareja o expareja y 6 a violencia intrafamiliar.

Los hechos se registraron principalmente en la ciudad de Salta y el área metropolitana, aunque también hubo intervenciones en localidades del interior provincial, lo que refleja que la problemática atraviesa distintos territorios y contextos sociales.

El panorama se vuelve aún más grave si se considera que en lo que va de 2026 ya se registraron dos femicidios en la provincia. El primero ocurrió el 9 de febrero, cuando una mujer murió tras ser atacada con un arma blanca y por el hecho fue detenida su pareja, en una causa investigada como homicidio agravado por mediar violencia de género.

El segundo caso es el de Natalia Cruz, de 37 años, asesinada días después en Campo Quijano, en una causa investigada como femicidio y en la cual se detuvo a su ex pareja Orlando Serapio. Natalia era madre de dos hijos y recientemente se había recibido de maestra.

En 11 causas había antecedentes o medidas de restricción, pero los agresores volvieron a acercarse a las víctimas. Fueron imputados.

Este contexto refleja una problemática persistente que atraviesa distintos ámbitos sociales. Las fiscalías advierten que muchos de los hechos se producen dentro del ámbito doméstico y están vinculados a relaciones de pareja o expareja, lo que vuelve más compleja la detección temprana de las situaciones de riesgo.

Desde el Ministerio Público Fiscal reiteran que las situaciones de violencia pueden denunciarse en comisarías o fiscalías penales, y remarcan la importancia de intervenir de manera temprana para prevenir episodios de mayor gravedad.