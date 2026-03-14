Con críticas a Pedro Sánchez y elogios a Trump, Milei expuso en el Madrid Economic Forum

El presidente Javier Milei brindó el discurso de cierre del Madrid Economic Forum, donde lanzó críticas hacia el presidente español Pedro Sánchez y respaldo a su par norteamericano, Donald Trump.

El mandatario argentino participó del evento liberal que se llevó a cabo en la capital de España, donde reafirmó su compromiso geopolítico con Estados Unidos y cargó contra Sánchez y el “socialismo del siglo XXI”.

“Créanme que si hubiera un Banco Central de España, en vez del Banco Central Europeo, y con el impresentable que tienen a cargo del poder, tendrían un desastre peor que el que tiene Argentina”.

Al momento de opinar sobre Sánchez, el Palacio de Vistalegre comenzó a abuchear al presidente del gobierno español y Milei aprovechó para soltar una chicana.

“Me parece que entre las coimas y las saunas no lo quieren mucho”, ironizó.

Con respecto a Trump, le agradeció por estar terminando con la “basura inmunda” del socialismo y ponderó que “no estamos tan lejos de tener una Cuba libre”.

“Afortunadamente, gracias al coraje y valor de Donald Trump, la basura inmunda del socialismo del siglo XXI se está cayendo a pedazos”.

Milei entró al escenario con su mítica canción de La Renga y durante su discurso, titulado "La moral como política de Estado", destacó al capitalismo por sobre el socialismo. Estuvo exponiendo por poco más de una hora.

“El sistema capitalista es el único que trae prosperidad a la Tierra. Primero está la libertad y en segundo lugar la eficiencia económica. Al margen de eso, cuando la eficiencia y el utilitarismo político están alineados con los valores éticos y morales, el resultado que esa politica va a tener es que es justa, es eficiente”

A su vez, apuntó contra la “maldita justicia social” y las “ratas socialistas”. “La caridad no es a punta de pistola. Es increíble lo caritativo que se puede ser cuando el que sufre es el bolsillo ajeno”.

En ese sentido, comparó al socialismo con el kirchnerismo y dejó una “recomendación” para el público del evento.

“Les dejo una recomendación que le decimos a la sucursal argentina del socialismo, que es el kirchnerismo, que son los kukas: ¡No se dejen psicopatear por los zurdos! Nunca dejen sus bolsillos cerca de un socialista”.

En otro tramo de su presentación, Milei arremetió nuevamente contra los empresarios Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Fate). A este último lo consideró un “extorsionador prebendario”.

En la misma línea defendió la apertura de la economía, ya que Argentina “es el país más cerrado del mundo”.

“Lo que se está defendiendo en Argentina es la posibilidad que tienen los empresarios corruptos para seguir cazando en el zoológico. Todas esas quejas de apertura indiscriminada son mentiras que quieren instalar”.

Más temprano, el mandatario argentino mantuvo reuniones con el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el economista español Jesús Huerta de Soto. También entabló un encuentro con el empresario Martín Varsavsky y su esposa, Nina.

El Jefe de Estado argentino recibió a sus invitados en el Hotel Hyatt, previo a dar su discurso de cierre en el Madrid Economic Forum.