Peritajes del caso $LIBRA revelan llamadas entre Milei y el trader Novelli antes y después de la promoción del token

El escándalo por la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo este viernes luego de que peritajes tecnológicos incorporados a la investigación judicial revelaran que el presidente Javier Milei mantuvo comunicaciones con el lobbyista y trader Mauricio Novelli en los momentos clave del lanzamiento del activo digital.

Los informes surgen del análisis forense del teléfono celular de Novelli, secuestrado en el marco de la causa que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py. Según el peritaje, el mandatario y el empresario intercambiaron llamadas y mensajes antes y después de la publicación en redes sociales que impulsó el token.

La reconstrucción de los registros contradice la versión oficial que sostenía que la promoción del activo digital había sido un gesto “desinteresado”.

Las llamadas antes de la publicación

De acuerdo con el informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP), el 14 de febrero se registraron varios contactos entre Milei y Novelli.

El primer intercambio se produjo a las 18:58, cuando Novelli realizó una videollamada al Presidente que se extendió hasta las 18:59. Apenas dos minutos después, a las 19:01, Milei publicó en sus redes sociales el mensaje que incluía el código de inversión para comprar el token $LIBRA.

Inmediatamente después de esa publicación, el trader volvió a comunicarse con el mandatario. Según el peritaje, a las 19:03 Novelli realizó otra llamada que se prolongó hasta las 19:04.

Contacto con Karina Milei

Los registros también muestran comunicaciones con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

El informe indica que Novelli intentó comunicarse con ella a las 19:04, aunque el llamado no fue atendido. Minutos más tarde, a las 19:17, Karina Milei devolvió la comunicación y la conversación se extendió hasta las 19:20.

Las autoridades judiciales señalaron que estos registros fueron recuperados mediante técnicas de análisis forense, ya que las videollamadas habían sido eliminadas y posteriormente recuperadas desde la papelera de WhatsApp.

Más comunicaciones tras el desplome

La investigación también detectó que el intercambio de llamadas no se detuvo luego del lanzamiento del token. Durante la madrugada del 15 de febrero se registraron más de una veintena de comunicaciones entre Novelli, el Presidente y Karina Milei.

La Justicia intenta determinar si fue el propio trader quien envió al mandatario el código alfanumérico que los usuarios debían utilizar para adquirir la criptomoneda.

La hipótesis de la investigación

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión investigadora que analiza el caso, sostuvo que los registros muestran que Novelli fue un actor clave en la operación.

“Está clarísimo que Novelli fue el nexo entre el Presidente y Hayden Davis desde el hotel de Dallas donde operaba la base del lanzamiento. Y ahora se confirma que mantuvieron comunicación permanente mientras eso sucedía”, afirmó el legislador.

Ferraro también señaló que los registros indican que Milei habría informado a Novelli sobre la entrevista que luego brindaría al periodista Jonatan Viale, e incluso habrían intercambiado ideas sobre cómo responder públicamente a la polémica.

La causa conocida como “Criptogate” busca determinar las circunstancias en las que se difundió el token $LIBRA y si existieron maniobras irregulares vinculadas a su lanzamiento y promoción, que terminó con pérdidas millonarias para miles de inversores.

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