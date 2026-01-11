PUBLICIDAD

Deportes

Rally Dakar 2026: ¡Muchachos! Los Benavides y también Jeremías González Ferioli en la cima de la etapa 7

Es la primera vez que tres pilotos argentinos consiguen quedarse con un tramo del Dakar el mismo día. 

Julio Nakhle
Domingo, 11 de enero de 2026 12:22
Arabia Saudita se tiñó de celeste y blanca porque fue un día histórico para Argentina en el Rally Dakar. Además de los triunfos de Luciano y Kevin Benavides (en motos y challenger, respectivamente), el cordobés Jeremías González Ferioli se impuso en ssv y es la primera vez que tres compatriotas se trepan a lo más alto de una jornada en la carrera más exigente del mundo.

El tramo entre Riad y Wadi Ad-Dawasir lo tuvo como ganadoro tras un recorrido que fue de los más duros de la edición, con 462 kilómetros cronometrados y 414 kilómetros de enlace. Ahora está noveno en la categoría aunque hoy festeja y se encuentra con los hermanos salteños para recibir la medalla de la jornada.

El Rally Dakar entrará en la octava etapa y en su tramo decisivo. Este lunes se disputará el bucle Wadi Ad-Dawasir–Wadi Ad-Dawasir, con un enlace de 236 kilómetros y una especial de 481 kilómetros, en una jornada que volverá a ser clave para la lucha por la clasificación general. Jeremías González Ferioli, Kevin y Luciano Benavides, irán de punta en sus categorías.

