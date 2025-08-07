Condenaron al odontólogo salteño Abrebanel a cuatro años de prisión por abuso sexual

En el marco de un juicio abreviado, el odontólogo Marcos Adrián Abrebanel (41) resultó condenado hoy a cuatro años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer su profesión como autor de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante, en perjuicio de una víctima menor de edad al momento de los hechos (15), y abuso sexual simple continuado en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de otra joven (20 años al momento de los hechos), todo en concurso real.

La audiencia fue presidida por el juez Maximiliano Troyano, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio.

Marcos Adrián Abrebanel



El juez homologó el acuerdo resarcitorio consistente en el pago de 36 millones de pesos a una de las víctimas, en concepto de reparación del daño causado. La otra damnificada optó por recurrir a la vía civil.

El juez ordenó el traslado del imputado a la Unidad Carcelaria 1. También dispuso que se le extraigan muestras de ADN para su inscripción en el Banco de Datos Genéticos y que reciba atención terapéutica por la naturaleza de los hechos denunciados.

El juez homologó el procedimiento abreviado tras verificar la legalidad del procedimiento y la proporcionalidad de la pena. El acuerdo fue consensuado por fiscalía, defensa y el actor civil y querellante. Todas las partes prestaron conformidad a la recalificación de los hechos y al monto de la pena.

A su turno, el acusado reconoció ser culpable de los hechos imputados y aceptó los términos del acuerdo.

Finalmente se informó a las denunciantes sobre su derecho a ser notificadas respecto de cualquier planteo de beneficios carcelarios que el condenado pueda solicitar durante la ejecución de la pena.

Por el Ministerio Público intervino el fiscal Federico Obeid. Como codefensores, Oscar Alejandro Romani y Guillermo Mauricio Alberto. En la parte querellante se desempeñó Luciano Romano.