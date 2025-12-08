Comenzó la temporada del "chapuzón": días, horarios y entradas de las piletas municipales en Salta

inicia sesión o regístrate.
Este fin de semana largo comenzó la temporada de pileta en la ciudad de Salta: más de 6.500 personas ingresaron entre el sábado 6 y el domingo 7 a los complejos Carlos Xamena, Nicolás Vitale y Juan Domingo Perón.
Para la Agencia Salta Deportes la respuesta del público fue “muy positiva” en ambas jornadas de apertura.
Familias, grupos de amigos y turistas disfrutaron de las instalaciones, tanto en los natatorios como en los sectores recreativos y de descanso.
Ezequiel Barraguirre, el titular del organismo recordó que las entradas pueden adquirirse de manera virtual a través de natatoriosmunicipales.boleteriadigital.com.ar, además de la compra presencial en las boleterías de cada complejo.
Este lunes 8 de diciembre solo abrieron los natatorios Carlos Xamena y el complejo Nicolás Vitale, pero a partir de mañana 9 de diciembre, los balnearios abrirán de martes a domiongo, de acuerdo al cronograma que dio a conocer de manera oficial.
Cabe recordar que el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional ubica a Salta en la franja que tendrá temperaturas en valores "superiores a lo normal".
Entradas y horarios
Carlos Xamena y Nicolás Vitale
- Horario: de martes a viernes de 12 a 18; sábados, domingos y feriados de 11 a 18.
- Mayores: $800
- Menores: $500
Natatorio Juan Domingo Perón
- Horario: de martes a viernes de 12 a 18; sábados y feriados de 8 a 18 (domingos cerrado).
- Mayores: $1000
- Menores: $800
Se recuerda que las personas con discapacidad ingresan de manera gratuita, junto a un acompañante.
Con el buen clima y el inicio de la temporada veraniega, las piletas municipales vuelven a consolidarse como uno de los espacios recreativos más elegidos por los salteños.