¿Vuelve el fútbol gratuito? Un dirigente dio detalles de la iniciativa que tiene en mente la AFA

El tesorero de la Liga Córdobesa de Fútbol, Emeterio Farías, aseguró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pondrá en marcha un proyecto para que se puedan ver todos los torneos argentinos de manera gratuita mediante una plataforma propia.

Uno de los dirigentes de renombre en el fútbol cordobés afirmó que “es un día histórico para la Asociación del Fútbol Argentino y para todos los futboleros de este país. Se pone en marcha un sistema donde vamos a tener una plataforma para ver todos los campeonatos que organiza AFA”.

“Se va a poder ver el femenino, el masculino, fútbol playa, todo el futsal, todo lo que organiza AFA. Todo el fútbol de primera, también. Vuelve así como fue Fútbol para Todos, así va a ser esta plataforma” añadió Farías, agregando detalles de lo que será LPF Play, la aplicación que, desde este año, se quedó con los derechos de televisación del ascenso.

Además, el dirigente señaló que “la aplicación va a ser gratuita y van a poder verla todos los argentinos, todos a los que les gusta este deporte”, generando un gran interrogante sobre lo que sucederá con los derechos televisivos de cada torneo y los acuerdos en la Liga Profesional con las cadenas a cargo de la transmisión de los encuentros.