Nacionales

Un testigo iraní aportó nuevas pruebas sobre el atentado a la AMIA

Un disidente iraní declaró ante la Justicia argentina y brindó información que refuerza la hipótesis sobre la participación del régimen de Irán en el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994 en Buenos Aires.
Lunes, 09 de marzo de 2026 21:28
Ali Asghar Hejazi (izquierda) junto al exlíder supremo (derecha) Ali Jamenei . Foto:

Escuchar esta nota - 00:00

Un nuevo testimonio volvió a poner el foco en la presunta responsabilidad del régimen iraní en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires y considerado el ataque terrorista más grave de la historia argentina, con 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.

Según informó TN, el disidente iraní Hadi Roshan Ravani brindó detalles ante la Justicia que apuntan a la participación de altos funcionarios del aparato de inteligencia de la República Islámica en la planificación del atentado.

De acuerdo con su declaración, uno de los nombres mencionados es el de Ali Asghar Hejazi, un influyente funcionario vinculado al sistema de seguridad del Estado iraní y considerado durante años una figura cercana al líder supremo de ese país. El testigo sostuvo que Hejazi habría tenido un rol relevante en la organización del ataque.

La investigación judicial argentina sostiene desde hace tiempo que la operación fue ejecutada por la organización libanesa Hezbollah, que habría actuado como brazo operativo del régimen iraní fuera de su territorio.

El testimonio de Ravani se suma a otros aportes realizados por opositores al gobierno de Irán que en distintas instancias declararon ante los investigadores argentinos y ofrecieron datos sobre cómo se habría tomado la decisión política de llevar adelante el atentado.

Mientras tanto, la causa continúa abierta y la fiscalía impulsa medidas para avanzar en el juzgamiento de los sospechosos señalados en el expediente, varios de los cuales permanecen prófugos con pedidos de captura internacional. A más de tres décadas del ataque, la investigación sigue sumando testimonios y evidencias en busca de esclarecer el atentado contra la AMIA.

