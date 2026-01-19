AMIA homenajeó al fiscal Nisman, a 11 años de su muerte

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) rindió ayer un sentido homenaje al fallecido fiscal Alberto Nisman a once años de su asesinato, ocurrido en extrañas circunstancias aún no esclarecidas por la Justicia.

El acto de homenaje fue conducido por el secretario general de la institución, Mario Sobol, y también realizaron discursos el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ex esposa y madre de las dos hijas del fiscal. También estuvieron en la ceremonia, realizada en la plaza seca del edificio de Pasteur 633, el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; el presidente de la DAIA; Mauro Berenstein; Sara Garfunkel, madre del fallecido fiscal; referentes comunitarios y del ámbito judicial.

"Debemos seguir alzando la voz. Porque en definitiva la verdad y la justicia siempre llegan", sostuvo Arroyo Salgado. La jueza también hizo referencia al juicio oral en ausencia para los 10 acusados de haber planificado y ordenado el atentado terrorista. "Hoy podemos decir que el esclarecimiento del juicio AMIA cuenta con la herramienta legal que permitirá someter a juicio oral y público a aquellos iraníes que el fiscal Alberto Nisman acusó de dicha atrocidad, allá por el 2006", destacó.

Amorza recordó que "para la Justicia argentina la muerte de Alberto Nisman fue un homicidio, directamente relacionado con la tarea que llevó adelante desde la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA, tal como lo determinó, oportunamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Desde el 2004 hasta su fallecimiento, Nisman encabezó la Unidad Fiscal AMIA que investigó el atentado terrorista a la sede mutual perpetrado el 18 de julio de 1994, masacre que dejó el trágico saldo de 85 víctimas fatales y 300 personas heridas. Días antes de morir, Nisman presentó una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, contra el entonces canciller Héctor Timerman y otros funcionarios de ese gobierno en la causa que investigaba la firma del memorándum de entendimiento con Irán como un acto de encubrimiento para proteger a los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA. En la noche previa a la presentación que Nisman tenía pautada en el Congreso, donde profundizaría sobre la denuncia presentada, se halló su cadáver en el departamento de Puerto Madero donde se había instalado para preparar su presentación.

Carlos Rívolo, uno de los fiscales federales de Comodoro Py, sostuvo que fue un hecho "conmocionante" para todos sus colegas. Indicó: "Hoy las pruebas llevan contundentemente a que fue un asesinato. Una pericia de 2016, con todos los aspectos analizados, determinó que Nisman fue asesinado".

Caratulada como "asesinato"

Mauro Berenstein, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), aseguró que es "un gran paso" que el hecho esté caratulado como "asesinato", luego de haber sido señalado como un suicidio. Indicó que actualmente, Argentina tiene las herramientas para llevar adelante un juicio en ausencia y remarcó que la muerte del fiscal siempre será un hecho "lamentable". Destacó la gestión de Milei.