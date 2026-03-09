Irán advirtió que tiene “muchas sorpresas reservadas" para Estados Unidos

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, dijo que su país "tiene muchas sorpresas reservadas" para Estados Unidos.

El canciller hizo la declaración en la red social X para destacar la preparación de Irán para cualquier "complot" de Estados Unidos.

Araghchi ridiculizó el nombre de "Operación Furia Épica" elegido por Estados Unidos para sus actuales ataques contra Irán y la llamó "Operación Error Épico".

Además, indicó que tras nueve días de operaciones, “el precio del petróleo se ha duplicado y el de las mercancías se ha disparado”.

"Sabemos que Estados Unidos está conspirando en contra de nuestro petróleo y sitios nucleares con la esperanza de contener un enorme choque inflacionario", dijo, y agregó que "Irán está totalmente preparado. Y nosotros también tenemos reservadas muchas sorpresas".

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y algunas otras ciudades iraníes, durante los cuales mataron al líder iraní supremo Ali Khamenei, a importantes comandantes militar y a civiles.

Irán respondió con una oleada de ataques con misiles y drones contra bases israelíes y estadounidenses en Medio Oriente.

El conflicto ha tenido repercusiones más amplias y ha generado temor por las afectaciones a las exportaciones de petróleo y a los mercados mundiales de la energía debido principalmente a los riesgos relacionados con el desplazamiento de barcos a través del estrecho de Ormuz.