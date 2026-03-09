Según Trump, sin su venia el nuevo líder supremo de Irán "durará poco"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que el nuevo líder supremo de Irán "no durará mucho" en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su Administración, al tiempo que insistió en que las operaciones militares contra Teherán avanzan según lo previsto.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró el mandatario en una entrevista con la cadena ABC News y añadió que "si no la obtiene, no durará mucho". Lo hizo horas antes de que la Asamblea de Expertos de Irán eligiera a Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre Ali Jamenei, fallecido en el primer día de los ataques de EEUU e Israel sobre Irán.

En ese sentido, el líder republicano aseguró que su objetivo es "no tener que volver atrás cada 10 años".

Trump no descartó aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolás siempre que sea un "buen líder" y justificó la actual ofensiva militar en la supuesta intención de Irán de "apoderarse de todo Oriente Medio".

El presidente describió al país persa como un "tigre de papel" cuyas capacidades de defensa han sido neutralizadas.

Trump evitó precisar un plazo para la guerra: "No lo sé. Nunca hago predicciones. Solo puedo decir que estamos adelantados en términos de letalidad y de tiempo".

Por su parte, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Aragchi, rechazó cualquier interferencia externa en el proceso de sucesión del fallecido ayatolá Ali Jamenei.

Anoche, la Asamblea de Expertos designó a Mojtaba Jamenei como el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán.

El clérigo de 56 años sobrevivió a los ataques de Israel y Estados Unidos en los que murieron su padre Ali Jamenei, su madre Mansureh Joyasteh Bagerzadeh y su esposa Zahra Haddad Adel el 28 de febrero.