Mojtaba Jamenei es el nuevo líder supremo de Irán

Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, Ali Jamenei, fue elegido como líder supremo de Irán, informó ayer en la noche la agencia IRNA.

De esta manera, Mojtaba Jameneí hereda el cargo de su padre, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel lanzados el pasado 28 de febrero.

En un comunicado citado por IRNA, la Asamblea de Expertos señaló que por votación decisiva se nombró al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jamenei como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán y para "evitar que el país quede sin liderazgo".

"Esta Asamblea, tras exhaustivas y amplias deliberaciones y utilizando las facultades previstas en el artículo 108 de la Constitución, cumpliendo con su deber religioso y con la convicción de responder ante Dios Todopoderoso, en su sesión extraordinaria de hoy ha designado y presentado al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jamenei (que Dios lo proteja), con el voto decisivo de los representantes de la Asamblea de Expertos del Liderazgo, como tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán", afirmaron en el comunicado.

Más temprano, dos miembros de la Asamblea de Expertos aseguraron que ya se había elegido al nuevo líder supremo del país, sucesor del asesinado ayatolá, Ali Jamenei, aunque no anunciaron públicamente su nombre.

"La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado", dijo el ayatolá Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años.

La Asamblea de Expertos dijo que pese a "maniobras de los enemigos" se eligió conforme a la Constitución e hizo un llamado a que este nuevo liderazgo "debe ser un símbolo de consenso nacional" porque ahora se necesita aún más de "unidad y solidaridad".

Obediencia

La Guardia Revolucionaria expresó su obediencia al recién nombrado nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, Mojtaba Jameneí.

"Felicitamos la elección del jurista plenamente cualificado, joven pensador y el más conocedor de las cuestiones políticas y sociales, el ayatolá Seyed Mojtaba Jamenei, y expresamos nuestro respeto, lealtad y obediencia hacia el elegido por la Asamblea de Expertos del Liderazgo.", indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado.