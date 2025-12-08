Buscan a una joven que despareció luego de viajar desde Chaco a Retiro

Una joven de 20 años se encuentra desaparecida desde el jueves 4 de diciembre cuando viajó desde la provincia de Chaco a la Ciudad de Buenos Aires y es buscada por las autoridades.

Fuentes oficiales informaron que se trata de Liliana Evelin Machuca, una muchacha que se retiró de la facultad y se subió a un micro en Resistencia sin avisarle a su familia.

“Desde su llegada a la terminal de Retiro no se sabe nada. No hay más información hasta el momento”, consignaron las fuentes consultadas.__IP__

La Policía de la Ciudad encabeza la búsqueda de la damnificada junto a efectivos de la Policía de Chaco. En el flyer difundido se observa que la víctima fue vista por última vez el jueves pasado a las 14:20.