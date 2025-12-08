PUBLICIDAD

Espectáculos

Marixa Balli, en medio del éxito de MasterChef: “Cómo les gusta destrozarme”

La mediática se sinceró sobre la exposición, las críticas y la relación con algunos excompañeros de LAM.
Lunes, 08 de diciembre de 2025 17:29
Marixa Balli atraviesa un gran momento profesional gracias a su participación en MasterChef, y aunque asegura estar disfrutando la experiencia, no oculta el fastidio que le generan ciertos comentarios que circulan alrededor del reality y en redes sociales.

En Intrusos, la mediática se sinceró sobre la exposición, las críticas y la relación con algunos excompañeros de LAM.

Está yendo muy bien, estoy muy contenta, muy incentivada. ¿Quién iba a pensar que yo iba a cocinar tanto? Nadie”, lanzó con humor, celebrando su presente dentro del programa.

En medio de versiones, recambios y cruces mediáticos por los participantes del show, Balli manifestó: “Lo que opine otro no me interesa. Está todo en archivo, no me afecta”.

Sin embargo, reconoció que hay comentarios que la sorprenden: “¿Cómo les gusta destrozarme? Parece que si no figurás en Instagram o en TikTok sos una ameba y eso habla peor de quien lo dice que de quien se está hablando”.

Al consultarle si cree que lo hacen a propósito, fue tajante: “Es impresionante, es envidia, no sé. Yo nunca les hice nada. Tiene como un odio interior, no me interesa nombrar a nadie, no me voy a poner al nivel de ciertas personas”.

Además, Balli recordó que incluso cuando trabajaba en LAM ya se hablaba de su posible ingreso a MasterChef: “Mientras yo estaba en LAM se empezó a correr la bolilla y hubo personas ahí que dijeron: ‘Yo jamás haría ese programa, horas de grabación, no me interesa’”.

Asimismo, aclaró que no le preocupan esas palabras: “Los archivos no me interesan, es maravilloso. Yo tengo mucha memoria con algunos archivos”.

A pesar de repetir que no le afecta, admitió que le llama la atención cómo ciertos sectores del medio la tratan: “A mí me sorprende: ¿por qué se han abusado tanto de mi dolor, de mis situaciones? ¿Por qué siempre es una mierda?”.

Finalmente, reflexionó sobre la vida personal detrás de la figura pública: “Es como si todo el mundo estuviese exento de que le pasen cosas. La vida es esto: te va bien, te va mal, perdés seres queridos”.

