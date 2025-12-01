VIDEO. Andy Chango le puso los puntos a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

No sé si te enteraste que en el episodio anterior a Momi cocinando lejos tuyo le fue bárbaro. ¿Te contó?", le dijo Wanda Nara a Andy Chango. Pero no esperó que el músico le respondiera con un golpe fuerte.

Andy Chango le dijo a la conductora que a Maxi López no le fue tan bien cuando estuvo a su lado: "Si, a Maxi también le fue bien jugando al fútbol lejos tuyo".

“No, te contó mal tu amigo”, contestó Wanda, entonces Andy optó por quedarse callado para no poner en riesgo su participación en MasterChef Celebrity. "No voy a hacer comentarios por si duro en el concurso para no despertar su susceptibilidad", aseguró.

"Yo necesito a los jurados porque sola acá no puedo y ustedes menos. Estoy perdidísima en este hielo, me siento como Andy. Jurados, ¿dónde están?", cerró Wanda, visiblemente molesta por el comentario del músico.