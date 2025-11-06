MasterChef Celebrity: Wanda Nara encaró a Momi Giardina y la llamó “inestable”

En el medio de la nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity de este miércoles, que terminó con la eliminación del ex tenista Peque Schwartzman, Wanda Nara protagonizó un inesperado cruce con Momi Giardina.

La conductora, conocida por no tener filtros y su frontalidad, se acercó a la estación de Momi y le hizo un fuerte comentario sobre su desempeño en la competencia: “Te veo un poco, inestable en la competencia. A veces como muy arriba, muy feliz, y a veces estás como desconcentrada”.

En su entrevista a solas, la participante cuestionó de quién viene la crítica: “Tampoco que me lo está diciendo Rabi Yankar”.

Mientras que, sin borrar la sonrisa de su cara, le respondió a Wanda con total honestidad: “¿Sabés qué me pasa? Ahora siento que todavía no puedo mostrar mi personalidad porque me empezó a gustar la cocina”.

Sin embargo, el cruce no terminó allí. Cuando Wanda intentó seguir con la conversación con Momi, ella le puso un freno directo, priorizando el tiempo de cocción de su plato: "Sí, pero me estás dando charla y estoy perdiendo tiempo, Wan".

El cómico reproche dejó en evidencia la presión que siente la participante en la competencia y su necesitas de concentrarse en su plato, por lo que Wanda agarró sus cosas y se fue a probar suerte con otro concursante.

