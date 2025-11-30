Brutal pelea entre jóvenes a la salida de un boliche en General Güemes: "Matalo, matalo, mandalo al hospital"

Una violenta escena registrada en la ciudad de General Güemes encendió las alarmas y provocó una ola de indignación entre vecinos y usuarios de redes sociales. A la salida de un boliche, un grupo de jóvenes protagonizó una feroz pelea que dejó como saldo a un adolescente brutalmente golpeado, aunque fuera de peligro.

Según explicaron vecinos de Güemes a El Tribuno, el ataque se produjo a poco más de una cuadra del local bailable. En las imágenes que circularon, se observa cómo uno de los chicos derriba a otro contra la calzada y comienza a propinarle una serie de golpes de puño sin detenerse. Mientras tanto, varios de los presentes alentaban el ataque con gritos estremecedores: “Matalo, matalo, mandalo al hospital”, se escucha decir a uno de ellos en el video que se viralizó este domingo.

Pese a la paliza, la víctima no sufrió lesiones de gravedad y se encuentra fuera de riesgo, según confirmaron fuentes locales.

La brutalidad del episodio generó preocupación por el nivel de violencia y la falta de intervención de los testigos. Hasta el momento, no se radicó ninguna denuncia policial.

El video también desató una lluvia de reacciones en las redes sociales. Muchos usuarios expresaron su consternación y compararon el hecho con el recordado caso Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell.

Repudio en las redes sociales

“Alguien sabe cómo está el chico que golpean salvajemente? La verdad que el caso Báez Sosa no nos dejó nada de aprendizaje!”, publicó una usuaria en el portal Latidos Güemes, donde se publicó el video. Otro comentario remarcó: “Si tan solo dimensionaran que un momento de ira le puede arruinar la vida a una familia entera y la de ellos mismos”.

También hubo llamados a la reflexión y al rol de las familias: “Están re mal de la cabeza, la vida del otro no vale nada... Padres, hablen con sus hijos!”. Otros, directamente, exigieron sanciones: “Tendrían que meter preso a todos. El que golpea realmente lo quería matar, golpea con tanto odio”.

El violento episodio vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las peleas a la salida de los boliches y el consumo de alcohol entre adolescentes, un problema creciente en distintas localidades de la provincia.