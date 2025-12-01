Santilli consiguió el apoyo de Valdés en Corrientes y se prepara para reunirse con un peronista

El ministro del Interior, Diego Santilli, visitó este lunes Corrientes y consiguió el apoyo del gobernador saliente, Gustavo Valdés, para el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva, dos de las inciativas centrales de la batería de proyectos que el Gobierno quiere tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Durante el encuentro, que tuvo lugar al mediodía en la casa de Gobierno, Santilli y Valdés se mostraron de acuerdo en establecer una agenda de trabajo común “orientada a generar condiciones de crecimiento y prosperidad en la provincia y a lo largo y ancho del país”.

Ambos dialogaron sobre el conjunto de reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei y coincidieron en la importancia de que el Congreso apruebe la Ley de Presupuesto 2026 y destacaron la necesidad de “concretar la reforma impositiva y la ley que propone una modernización laboral para la Argentina”.

La reunión tuvo ligar como parte de los encuentros que Santilli viene manteniendo con gobernadores -tanto de “local” como de visitante- que en julio del año pasado firmaron el Consejo de Mayo.

Las próximas reuniones de Santilli

Santilli previsto recibir esta semana al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y al gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto, en fechas que podrían ser el jueves y viernes, respectivamente.

Para completar las citas con los 20 gobernadores quedan aún el puntano Luis Poggi y el santafesino Maximiliano Pullaro, quien anticipó que no tiene intenciones de concretar una reunión si no hay respuesta a los reclamos.

La administración libertaria apuesta a buscar los consensos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral durante el mes de diciembre, además del resto del temario en febrero.