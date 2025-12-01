Nuñez Burgos continuará en la Defensoría del Pueblo: qué soluciones piden los vecinos en lo inmediato

Federico Nuñez Burgos seguirá al frente de la Defensoría del Pueblo, luego de que el proceso de selección del nuevo titular se demorara por una serie de presentaciones e impugnaciones por más de 25 postulantes, más el cierre del periodo legislativo, lo que también complicó el nombramiento.

En este sentido, Nuñez Burgos, quien además buscará la reelección, confirmó que continuará en la función hasta marzo próximo cuando se reanuda el debate por el puesto.

"Yo estoy postulado para la Defensoría del Pueblo. La ordenanza me permite una reelección, así que apenas se abrió la convocatoria yo estoy postulado para seguir ocupando el cargo", dijo en rueda de prensa.

Oficina de la Defensoría del Pueblo.

Consultado sobre la demora del proceso, dio su punto de vista: "Hubo muchos inscriptos, cosa que no había ocurrido anteriormente. Más de 25 inscriptos es realmente mucho. Y por otro lado se volvió muy interesante el puesto, porque la Defensoría hoy está en la calle. Hoy la Defensoría la conocen los vecinos, sabe que nos pueden buscar, estamos trabajando integrado con otros organismos como es el Ente Regulador de Servicios Públicos. Y bueno, me parece que esa visibilidad también hace que sea más llamativa el proceso".

Obras sociales y esquema de subsidios

Mientas tanto, Nuñez Burgos explicó que hay dos temas centrales que demandan la atención del organismo: la mala prestación de prepagas y obras sociales, y el nuevo régimen de esquema de subsidios anunciado por el Gobierno nacional.

"Este momento estamos con dos problemas fundamentales. Uno, la mala prestación de medicinas prepagas y obras sociales nacionales. Tenemos unas demoras muy grandes en la entrega de prótesis, prestación de servicios. Estamos trabajando con nuestro equipo en ese tema y buscando permanentemente soluciones", dijo.

Nuñez Burgos, en una visita al streaming de El Tribuno.

Y con respecto al nuevo esquema de subsidios, expresó: "Nosotros ya le habíamos pedido un informe a la Secretaría de Energía de la Nación, que es para que se aclare cuál va a ser el régimen de subsidios". Nuñez Burgos mencionó que el esquema actual, de segmentación en tres grupos, dejaría de implementarse. "Lo que no está claro es cómo va a ser el nuevo esquema. Vamos a trabajar para que sigan dándose la mayor cantidad de coberturas posibles en una situación tan difícil económica como la que estamos atravesando toda la Argentina".

Aumento del boleto

El Defensor también fue consultado por el aumento del boleto de colectivo en los primeros meses del próximos años. "Aún no hemos tenido ninguna notificación de las autoridades de transporte. Vamos a estar esperando eso. Nuestra postura es que se tienen que seguir garantizando los pisos, la calidad y las prestaciones gratuitas".

"A diferencia de lo que está ocurriendo con energía eléctrica y agua -continuó-, que los aumentos vienen de la mano de los procesos inflacionarios, la empresa (Saeta) todavía no ha resuelto esa situación y lo puede ir pidiendo a medida que los costos de la empresa van siendo significativamente más altos que los ingresos que tienen".

El último aumento del boleto, que actualmente cuesta $1150, fue en junio.