Habrá nuevo esquema de subsidios energéticos a partir del año que viene

El Gobierno nacional aplicará desde el 1 de enero de 2026 un nuevo esquema de subsidios energéticos para los usuarios residenciales de electricidad y gas, y para los consumidores de garrafas, en el marco del período de transición hacia subsidios focalizados en materia energética, para lo cual inició una consulta pública que estará abierta durante 15 días hábiles. Si bien aún no se informó de cuánto será el aumento, el nuevo régimen implicará subas finales en las facturas de esos servicios y pérdida de bonificaciones generalizada.

La Secretaría de Energía detalló el nuevo esquema para los subsidios, que implica que dejará de existir la segmentación por niveles N1, N2 y N3; mientras que el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas aparecen con esquemas separados.

El comunicado hizo hincapié sobre la irregularidad del sistema de subsidios, en donde 2.590.000 millones de usuarios recibían el subsidio de ingresos bajos sin cumplir los requisitos. Así, se detectaron 370.000 solicitudes que figuraban a nombre de personas fallecidas. Y se localizaron 15.518 hogares ubicados en countries y clubes de campo que recibían subsidios como si fueran de ingresos bajos.

Nuevo esquema

A partir de 2026 habrá solamente dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, de acuerdo con sus ingresos, patrimonio y condición socioeconómica. Los hogares con subsidios recibirán una bonificación sobre el valor de la energía. Y los restantes abonarán el costo pleno del servicio.

Este nuevo esquema será sometido a una consulta pública con el fin de "poner en conocimiento de todos los interesados los antecedentes pertinentes y el análisis realizado por la Autoridad de Aplicación, de manera de asegurar la participación ciudadana previa a su aprobación". Mediante la Resolución 484/2025 publicada ayer en el Boletín Oficial, se informó que aquellas personas que estén interesadas en presentar sugerencias u observaciones dispondrán de un plazo máximo de 15 días hábiles administrativos.

Ayuda focalizada

La Secretaría que encabeza María Tettamanti detalla que la ayuda estará focalizada en hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalente a $3.641.397. En cuanto a las personas que ya se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán hacerlo nuevamente: su información será migrada automáticamente, con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.

Con este nuevo esquema, se incorporan 3.364.065 de usuarios que provienen del Programa Hogar, y pasarán a recibir el subsidio "bajo reglas más claras y homogéneas", manteniendo la protección del Estado y ganando previsibilidad sobre el impacto del consumo en su factura.

Los usuarios de gas propano indiluido por redes y de garrafas de GLP de 10 kilos deberán esperar hasta enero para inscribirse. El formulario estará disponible en el sitio www.argentina.gob.ar/subsidios.

Electricidad y gas

Los hogares que califican para ser subsidiados tendrán una bonificación base del 50% todo el año, aplicada sobre un bloque de 300 kWh (kilovatio-hora) mensuales en los meses de mayor demanda, y de 150 kWh en los meses templados.

En gas por redes, el 50% de subsidio se concentrará solamente entre abril y septiembre, que son los meses de mayor consumo, mientras que en los meses de bajo consumo no habrá subsidio. Los volúmenes de consumo subsidiado de gas natural se mantienen, ya que los bloques base vigentes contemplan las necesidades estacionales de cada región.

De forma extraordinaria, y solo durante 2026, se incorpora una bonificación extraordinaria del 25% en enero para ambos servicios: en electricidad, ese mes el subsidio total será entonces del 75%, y en gas, que no cuenta con subsidio base en verano, la bonificación será del 25%. Ese componente adicional se irá reduciendo mes a mes hasta desaparecer por completo en diciembre de 2026.

"Con este paso, el Gobierno nacional reafirma su decisión de ordenar la política de subsidios energéticos, cuidar la plata de los argentinos y avanzar hacia un sistema más justo, transparente y sostenible, en el que la ayuda social deje de ser un beneficio generalizado y vuelva a cumplir su función esencial: proteger a los usuarios residenciales vulnerables".