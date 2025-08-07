¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

7 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Asesinoi serial jujeño
sesión maratónica
Los Kjarkas
Supuesto intento de secuestro
La violencia en el fútbol
Daniel Toro
Accidente en circunvalación oeste
Tragedia en Cofruthos
Salta

Rosario de Lerma celebra el Día de la Madre Tierra

Jueves, 07 de agosto de 2025 12:25
Este domingo 10 de agosto, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Rosario de Lerma realizará el tradicional convite a la Pachamama en el Parque Evita. La ceremonia dará inicio a las 11 horas y está previsto un encuentro de Brujos de "La Joaquina" quienes realizaran su tradicional ceremonia, y participaran además los distintos emprendedores que cada domingo participan de La Feria del Anden.

La celebración es abierta a toda la comunidad, tanto vecinos de la ciudad como de localidades vecinas que quieran llegarse a disfrutar de la ceremonia, de grupos folclóricos, puestas en escena de agrupaciones carnestolendas, copleros y mucho más. 

Quienes deseen participar y rendir homenaje podrán acercarse, ya que se dispondrá de todo lo necesario para “darle de comer a la tierra”, pedir por la prosperidad y cumplir con este ritual de profundo arraigo en la región.

El director de Cultura, profesor Gustavo Damaso, destacó: “Agradecemos por todo lo que la tierra nos da, pidiendo que sea un buen año para todos, augurando otro año de abundancia, éxito y esperanzas, especialmente en esta comunidad con tanto arraigo cultural y tradicional”.
Estas expresiones siempre cuentan con el respaldo del Intendente Sergio Ramos, quien sostiene permanentemente que todo lo que tenga que ver con la cultura y la recreación tiene un efecto multiplicador en el desarrollo económico de nuestra Ciudad.

Damaso invitó además a compartir “La Tradición que nos Abraza” actividad programada para celebrar el día Mundial del Folklore con un gran abrazo simbólico.

Este 22 de agosto a las 9:00, se invita a toda la familia y a las escuelas del Valle de Lerma a sumarse a un abrazo por nuestras raíces, en el predio del Buen Retiro, frente al Complejo Deportivo municipal de zona Centro.

