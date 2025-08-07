¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
7 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Asesinoi serial jujeño
sesión maratónica
Los Kjarkas
Supuesto intento de secuestro
La violencia en el fútbol
Daniel Toro
Accidente en circunvalación oeste
Tragedia en Cofruthos
Asesinoi serial jujeño
sesión maratónica
Los Kjarkas
Supuesto intento de secuestro
La violencia en el fútbol
Daniel Toro
Accidente en circunvalación oeste
Tragedia en Cofruthos

DÓLAR OFICIAL

$1340.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Siniestro fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor del Fiat Uno rojo

Desde el hosptital San Bernardo confirmaron que el conductor trasladado en código rojo falleció, víctima de las heridas sufridas en el siniestro.  
Jueves, 07 de agosto de 2025 12:31
Foto: Javier Rueda
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La zona de la Circunvalación Oeste volvió a ser escenario de un nuevo accidente fatal. El conductor del Fiat Uno siniestrado hoy, en las primeras horas de la mañana, pedrió la vida, leugo de ser asistido en el hospital San Bernardo, donde fue trasladado en código rojo. 

Notas Relacionadas

El choque ocurrió cuando el Fiat Uno que manejaba la víctima colisionó de frente contra un Toyota Yaris. Según el relato de la conductora del otro auto, el hombre se habría cruzado de carril por motivos que aún se están investigando.

Hasta el momento no se logró identificar a la vícitma fatal, puesto que no se cuenta con ninguna documentación. 

 

Nota en desarrollo...

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD