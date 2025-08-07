Siniestro fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor del Fiat Uno rojo

La zona de la Circunvalación Oeste volvió a ser escenario de un nuevo accidente fatal. El conductor del Fiat Uno siniestrado hoy, en las primeras horas de la mañana, pedrió la vida, leugo de ser asistido en el hospital San Bernardo, donde fue trasladado en código rojo.

El choque ocurrió cuando el Fiat Uno que manejaba la víctima colisionó de frente contra un Toyota Yaris. Según el relato de la conductora del otro auto, el hombre se habría cruzado de carril por motivos que aún se están investigando.

Hasta el momento no se logró identificar a la vícitma fatal, puesto que no se cuenta con ninguna documentación.

Nota en desarrollo...