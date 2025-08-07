Otro terrible siniestro en Circunvalación Oeste: uno de los conductores fue trasladado de urgencia

Grave accidente en la ruta de Circunvalación Oeste. Ocurrió a las 7 de la mañana pasando San Lorenzo Chico. Las primeras informaciones hablan de personas atrapadas en vehículos.

En estos momentos se vive un caos vehicular. Adrían Sánchez Rosado, director de Seguridad Vial, resaltó que el accidente fue frontal. "Uno de los vehículos se cruzo de carril. El conductor del vehíuclo rojo, requirió asistencia médica de urgencia. El otro vehículo estaba bajo la conducción de una mujer que no presente heridas visibles, gracias a la asistencia de los sistemas de seguridad del vehículo", expresó el funcionario policial.

El director de Seguridad Vial destacó a los medios, que la mayoría de los accidente que ocurren en esta zona, se trata de fallas humanas.

La zona de la Circunvalación Oeste, se ha convertido en los últimos meses en escenario de serios accidentes, donde los daños fueron de consideración.

Desde el Samec confirmaron que el conductor del vehículo rojo fue trasladado en código rojo al hospital San Bernardo, mientras que la mujer del Toyota gris llegó consciente, para ser controlada y chequear que no presente heridas internas.

El pasado 22 de julio, se produjo un impactante siniestro vial en la Circunvalación Oeste, a la altura del río San Lorenzo, cuando un vehículo que se trasladaba de norte a sur, chocó contra un poste de iluminación y tanto la conductora como los tros tres ocupantes fueron asistidos y trasladados al hospital Materno Infantil.

Efectivos de la Policía indicaron a El Tribuno que el Sistema de Emergencias 911 recibió un alerta a las 16.30 y de inmediato fueron efectivos de la comisaría 9 de Villa San Lorenzo a constatar el hecho. En el lugar se encontraba una mujer mayor de edad y tres menores, quienes se encontraban en un automóvil gris, al parecer de marca Toyota.