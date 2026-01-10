El intendente de Salvador Mazza, internado tras un siniestro vial en la ruta nacional 34

El intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza Delgado, sufrió en la noche del jueves un grave siniestro vial poco antes del puente sobre el río Caraparí, sobre ruta nacional 34, en jurisdicción de Aguaray, cuando se dirigía hacia su pueblo. El jefe comunal fue asistido por personal de salud y luego derivado hacia una clínica particular donde permanece internado en observación, en Tartagal.

Fuentes noticiosas de la zona informaron que el accidente se produjo cuando la camioneta oficial del intendente, quien supuestamente viajaba como acompañante y la conducción del vehículo estaba a cargo de un chofer, impactó contra un animal sobre la cinta asfáltica, derrapando y quedando finalmente destrozada sobre la banquina de la ruta nacional 34.

Según se informó oficialmente, el jefe comunal protagonizó el accidente cuando un animal vacuno se cruzó de manera imprevista sobre la calzada. El vehículo oficial sufrió daños severos y el intendente fue asistido de forma preventiva, sin lesiones de gravedad, aunque luego fue internado por precaución.

Algunas fuentes del norte provincial señalaron que tras el siniestro se movilizó de manera urgente personal de la municipalidad de Salvador Mazza hacia el lugar y poco tiempo después la camioneta fue retirada del lugar del siniestro. También se menciona que no se habría realizado el test de alcoholemia, una pericia de rigor en los siniestros viales.

Lesiones leves

Tras el impacto, tanto el jefe comunal como su acompañante sufrieron lesiones leves, y tras el alerta intervinieron efectivos policiales y equipos de emergencia para asistir a los ocupantes.

Una fuente local señaló que el animal causante no se encontraba en el lugar del impacto y no se dio a conocer si finalmente fue ubicado, tanto el vacuno como sus propietarios, que serían productores pecuarios de la zona de Caraparí. Desde canales oficiales del municipio indicaron que Subelza sufrió lesiones leves. En tanto, distintos portales señalaron que fue trasladado al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal para realizarle controles médicos.

El lamentable siniestro volvió a poner en foco un reclamo recurrente de quienes circulan por el norte provincial: la presencia de ganado suelto sobre la ruta nacional 34, en el departamento General San Martín. Esta vez, la mala suerte rozó a un jefe comunal de ese departamento de frontera.