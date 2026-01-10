PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
10 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Rosario de Lerma
Campo Santo
Colonia Santa Rosa
Intendente de Salvador Mazza
Autos de coleccion
Uber en salta
Agencia Provincial Salta Deportes
Corte de Justicia de Salta
Rosario de Lerma
Campo Santo
Colonia Santa Rosa
Intendente de Salvador Mazza
Autos de coleccion
Uber en salta
Agencia Provincial Salta Deportes
Corte de Justicia de Salta

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

El intendente de Salvador Mazza, internado tras un siniestro vial en la ruta nacional 34

Se trata de Gustavo Subelza, quién solo sufrió lesiones leves. La camioneta en la que viajaba el jefe comunal chocó contra un animal vacuno que cruzó la ruta.
Sabado, 10 de enero de 2026 00:57
El frente totalmente destruido de la camioneta siniestrada sobre ruta 34, a la altura del río Caraparí. Foto: gentileza Info Pocitos
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza Delgado, sufrió en la noche del jueves un grave siniestro vial poco antes del puente sobre el río Caraparí, sobre ruta nacional 34, en jurisdicción de Aguaray, cuando se dirigía hacia su pueblo. El jefe comunal fue asistido por personal de salud y luego derivado hacia una clínica particular donde permanece internado en observación, en Tartagal.

Notas Relacionadas

Fuentes noticiosas de la zona informaron que el accidente se produjo cuando la camioneta oficial del intendente, quien supuestamente viajaba como acompañante y la conducción del vehículo estaba a cargo de un chofer, impactó contra un animal sobre la cinta asfáltica, derrapando y quedando finalmente destrozada sobre la banquina de la ruta nacional 34.

Según se informó oficialmente, el jefe comunal protagonizó el accidente cuando un animal vacuno se cruzó de manera imprevista sobre la calzada. El vehículo oficial sufrió daños severos y el intendente fue asistido de forma preventiva, sin lesiones de gravedad, aunque luego fue internado por precaución.

Algunas fuentes del norte provincial señalaron que tras el siniestro se movilizó de manera urgente personal de la municipalidad de Salvador Mazza hacia el lugar y poco tiempo después la camioneta fue retirada del lugar del siniestro. También se menciona que no se habría realizado el test de alcoholemia, una pericia de rigor en los siniestros viales.

Lesiones leves

Tras el impacto, tanto el jefe comunal como su acompañante sufrieron lesiones leves, y tras el alerta intervinieron efectivos policiales y equipos de emergencia para asistir a los ocupantes.

Una fuente local señaló que el animal causante no se encontraba en el lugar del impacto y no se dio a conocer si finalmente fue ubicado, tanto el vacuno como sus propietarios, que serían productores pecuarios de la zona de Caraparí. Desde canales oficiales del municipio indicaron que Subelza sufrió lesiones leves. En tanto, distintos portales señalaron que fue trasladado al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal para realizarle controles médicos.

El lamentable siniestro volvió a poner en foco un reclamo recurrente de quienes circulan por el norte provincial: la presencia de ganado suelto sobre la ruta nacional 34, en el departamento General San Martín. Esta vez, la mala suerte rozó a un jefe comunal de ese departamento de frontera.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD