PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
9 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Crecimiento económico
Fondo Monetario Internacional
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Siniestro vial
incendios forestales
Rally Dakar 2026
Acuerdo UE - Mercosur
moda sensible
Crecimiento económico
Fondo Monetario Internacional
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Siniestro vial
incendios forestales
Rally Dakar 2026
Acuerdo UE - Mercosur
moda sensible

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Salvador Mazza: el intendente chocó contra una vaca en la ruta nacional 34

El jefe comunal protagonizó un accidente vial durante la noche del miércoles a la altura del paraje Caraparí, cuando una vaca se cruzó de manera imprevista sobre la calzada. El vehículo oficial sufrió daños y el intendente fue asistido de forma preventiva, sin lesiones de gravedad.
Viernes, 09 de enero de 2026 08:52
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El intendente de Salvador Mazza protagonizó un accidente vial durante la noche del miércoles en la Ruta Nacional 34, a la altura del paraje Caraparí, una zona donde la presencia de animales sueltos suele generar situaciones de riesgo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el jefe comunal se trasladaba en una camioneta de la flota municipal cuando un animal vacuno ingresó de manera repentina a la calzada. El conductor no logró evitar el impacto y el vehículo sufrió daños importantes en la parte delantera.

Tras el choque, intervinieron efectivos policiales y equipos de emergencia para asistir a los ocupantes. Fuentes locales señalaron que el intendente no presentó lesiones de gravedad y fue atendido de forma preventiva por personal sanitario.

Desde canales oficiales del municipio indicaron que sufrió lesiones leves. En tanto, distintos portales señalaron que fue trasladado al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal para realizar controles médicos.

El hecho volvió a poner en foco un reclamo recurrente de quienes circulan por el norte provincial: la presencia de ganado suelto sobre la Ruta Nacional 34, una situación denunciada en reiteradas oportunidades en el departamento General San Martín.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD