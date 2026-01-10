PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
10 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

IPS
Rosario de Lerma
Campo Santo
Colonia Santa Rosa
Autos de coleccion
Uber en salta
Agencia Provincial Salta Deportes
Corte de Justicia de Salta
IPS
Rosario de Lerma
Campo Santo
Colonia Santa Rosa
Autos de coleccion
Uber en salta
Agencia Provincial Salta Deportes
Corte de Justicia de Salta

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Vacunan a embarazadas contra el virus sincicial

Arranca la campaña contra el VSR, clave para reducir internaciones infantiles.
Sabado, 10 de enero de 2026 01:08
Desde el lunes vacunan contra el Virus Sincicial Respiratorio a embarazadas.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que a partir del lunes se dará inicio en toda la provincia a la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada exclusivamente a personas embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 con 6 días de gestación.

Notas Relacionadas

La vacunación, que se extenderá desde el 12 de enero hasta el 31 de agosto, tiene como objetivo prevenir patologías respiratorias graves como la bronquiolitis y la neumonía, principales causas de internación y complicaciones en recién nacidos. La dosis aplicada durante el embarazo permite además transferir anticuerpos al bebé, brindando protección durante los primeros seis meses de vida.

Con DNI, en cualquier vacunatorio

Desde la cartera sanitaria se informó que las personas embarazadas pueden concurrir con DNI a cualquier vacunatorio, hospital o centro de salud de la provincia, sin necesidad de orden médica. La vacuna está indicada tanto para quienes realizan su seguimiento en el sistema público como en el sector privado.

La estrategia de vacunación fue definida en función de criterios epidemiológicos y busca anticiparse al período de mayor circulación del virus, que se registra habitualmente entre los meses de marzo y abril. En este sentido, el inicio de la campaña en enero permite ampliar la cobertura de la población objetivo antes de la temporada invernal.

El Virus Sincicial Respiratorio constituye la principal causa de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) en menores de un año y representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil a nivel mundial, especialmente en los primeros meses de vida.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD