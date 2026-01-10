Vacunan a embarazadas contra el virus sincicial

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que a partir del lunes se dará inicio en toda la provincia a la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada exclusivamente a personas embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 con 6 días de gestación.

La vacunación, que se extenderá desde el 12 de enero hasta el 31 de agosto, tiene como objetivo prevenir patologías respiratorias graves como la bronquiolitis y la neumonía, principales causas de internación y complicaciones en recién nacidos. La dosis aplicada durante el embarazo permite además transferir anticuerpos al bebé, brindando protección durante los primeros seis meses de vida.

Con DNI, en cualquier vacunatorio

Desde la cartera sanitaria se informó que las personas embarazadas pueden concurrir con DNI a cualquier vacunatorio, hospital o centro de salud de la provincia, sin necesidad de orden médica. La vacuna está indicada tanto para quienes realizan su seguimiento en el sistema público como en el sector privado.

La estrategia de vacunación fue definida en función de criterios epidemiológicos y busca anticiparse al período de mayor circulación del virus, que se registra habitualmente entre los meses de marzo y abril. En este sentido, el inicio de la campaña en enero permite ampliar la cobertura de la población objetivo antes de la temporada invernal.

El Virus Sincicial Respiratorio constituye la principal causa de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) en menores de un año y representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil a nivel mundial, especialmente en los primeros meses de vida.