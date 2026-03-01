Fidelina Díaz: "Apoyar la educación intercultural bilingüe es algo grande, que muchas veces es desvalorizado"

Fidelina Díaz vive a orillas del río Pilcomayo. Maestra bilingüe, referente y vocera del pueblo Chorote Wikina Wos, es de la comunidad Pomis Jiwet, en Santa Victoria Este. Esta mujer lleva un trabajo sostenido en la preservación de su lengua materna y en la defensa de los derechos de los pueblos de su región.

La referente ha sido invitada a presentar su libro "Sam Santes" ("Nuestras palabras") en Bruselas, Bélgica. Años de investigación comunitaria y un proceso de consenso entre las comunidades chorote sirvieron para elaborar un alfabeto unificado del idioma que plasmó en ese texto.

La escritora e investigadora participará en el CEPS Ideas Lab 2026, evento insignia del Centre for European Policy Studies, del 1 al 4 de marzo. El Tribuno se contactó con ella.

¿Qué la lleva a Bélgica?

Estoy invitada por la Fundación Pro Norte y Redes Chaco, y el evento lo realiza, como todos los años, el Centro de Políticas Europeas. Y estoy invitada por mis trabajitos como escritora o como maestra bilingüe o como representante líder de la comunidad del pueblo chorote.

¿Dónde se ubica su comunidad?

La comunidad en la cual yo vivo y pertenezco se llama Pomis Jiwet y está ubicada en la ruta provincial 54, que une Santa Victoria Este hasta el Puente Internacional Misión La Paz. Es en el departamento Rivadavia.

Comunidad Pomis Jiwet, en Santa Victoria Este

Uno referencia esa zona con poblaciones wichí...

Tal cual. Bueno, ese es el gran dilema, un paradigma para nosotros como pueblos, que siempre engloban la parte wichí solamente como pueblo existente. Y, en este caso, somos pueblos de minoría étnica, también formamos parte del territorio argentino y más precisamente en Salta. Estamos únicamente en la provincia de Salta y somos 16 comunidades; en el departamento Rivadavia, 10, si no me equivoco, y 6 en el departamento San Martín, Tartagal, en las zonas urbanas. Escasamente nosotros llegamos a las 500 personas. Somos minoría étnica.

Son minoría étnica en el Chaco salteño, y preservan la cultura y la lengua. Cuénteme sobre eso.

En lo particular, mi pasión por esto de seguir rescatando, buscando, investigando... Aprendí con mis abuelos, y hoy en día no contamos con la presencia de los abuelos, los adultos mayores ya no están. Somos nosotros los que seguimos. Y hay que tener en cuenta que el pueblo chorote somos dos parcialidades dentro de la gran etnia. Y una de ellas, que siempre se ha considerado como más salvaje por el apego a su cultura, por el arraigo, todo eso. Entonces pertenezco a esta parte de los Iyó-owujwua wikina wos, se llama. Y la otra parcialidad sería los Iyój-Waja, que es la mitad del otro. Me costó muchísimo también porque tenemos que favorecernos a nosotros mismos, y entonces se trata de estudiar nosotros mismos la propia lengua, la propia historia, sin terceros, sin mediadores. Ese es mi perfil, ¿no? Trabajo desde la base, desde mi perspectiva como mujer originaria, tratando de visibilizar lo que no se ve. Tratando de vociferar no solamente de mi pueblo, sino a nivel general, si hablamos a nivel situación, en este caso estamos hablando desde nuestra perspectiva cómo resguardar, salvaguardar la cultura, la lengua, la historia de este pequeño pueblo.

Al norte del Pilcomayo ¿hay más chorotes?

Sí. En Paraguay se los conoce como los Manjuy. Se conoce como Manjuy el pueblo chorote allá en Paraguay. Tengo contacto con las familias que viven por allí, por San Agustín, cerca también del río Pilcomayo. En la misma región...

¿Tiene escritura su pueblo?

El pueblo chorote prácticamente siempre ha sido un pueblo oral y, como te digo, mi inclinación sobre la historia, la lengua, me llevó a investigar y, de esta manera, estudié la lengua, los sonidos, para poder diagramar en el cuaderno, llegar a un consenso con las otras comunidades, de proponer y unificar el alfabeto para tener escritos. No fue fácil, es un trabajo de hormiga, como quien dice, de juntar a los otros maestros bilingües, apoyados con sus líderes. Llegó un consenso... unificamos el alfabeto respetando las ambas partes. Se escribe de una manera, pero la otra parte también escribe, porque somos dos parcialidades, pero se entienden las dos partes. Y de esa forma se trabajó, y de esa forma, basado en el alfabeto, yo comencé a escribir, que yo ya venía escribiendo hace tiempo. Yo comencé esto desde que tengo memoria, a los 16 años empecé a escribir en la parte lingüística. Así, sin apoyo de nada, usando mi forma de expresar los sonidos, y empecé a identificar las palabras. Y, de esa forma, pude llegar también a escribir, y con el apoyo también de mi comunidad, obviamente.

Es un principio de algo mayor...

Sí, sí, realmente. Y en esta parte yo me encuentro con un paradigma en un sentido global, ¿por qué? Porque estamos lejos de la realidad. Somos invisibles. Creo que soy la mujer que vocifera por su pueblo, y la que hace los pequeños trabajitos. Y es un paradigma que hay que romper, rompí todos esos parámetros del machismo... lo que conlleva. De liderar a una comunidad, y de seguir apoyando la educación intercultural bilingüe, es algo, algo grande, que muchas veces es desvalorizado, por alguna forma de decirlo. Pero es algo importante en el sentido de incorporar nuestras lenguas. Valoro mucho, y me pongo a pensar, porque pertenezco a este pueblo casi desconocido, y me llega una emoción de decir, ¿no? ¡Qué bueno poder participar en un panel que trata sobre la inclusión!, de cómo salvaguardar los derechos de nuestros pueblos indígenas. Es un acto de restitución, por así llamarlo, en nombre de todos. No hablo simplemente de mi pueblo, sino de todos los pueblos originarios. En esa dirección vamos.

¿Sobre qué tratan los libros que ha publicado?

Soy coautora de dos libros antes. El primero que salió en el 2008 se llama «Nuestros antiguos tenían casa de los tambores». Habla sobre la filosofía de mi pueblo, los saberes, la sabiduría del pueblo, sus creencias, todo eso. Habla sobre el rescatar y proteger las creencias de nuestros abuelos. Y el segundo libro se llama «El andar de nuestros semejantes», también soy coautora. Habla a nivel político, a nivel territorial, las disputas por el territorio en su tiempo, que nuclea a más de cinco etnias, y de la cual nosotros también formamos parte. Y de eso se trata… el recorrido de nuestros abuelos antes de las divisiones de los países. O sea, era un pueblo nómade. Y este último, que lo publiqué hace dos o tres años, que lo retiré ahora, y me vi con Viviana Ceballos, que es la directora de la Biblioteca, la cual también merece siempre mi respeto, y el respeto que tiene ella conmigo, es algo grande. Entonces, este último trabajo habla del alfabeto unificado, de las maneras y formas de escribir, ¿sí? Es un pequeño glosario, porque no llega a ser un diccionario. Habla de lo básico que podríamos aprender y que los chicos puedan no perder la lengua, basado en eso, en la escritura. Y es un pequeño trabajo, mi trabajo. También escrito en idioma y con su traducción, para que se pueda entender.

¿Cómo se dan educación intercultural bilingüe en los chicos chorotes?

Yo trabajo en la escuela. Trabajo a la par del docente de grado, y bueno, la misma planificación, por eso se habla de pareja pedagógica, es consensuada y es bajo consulta previa. O sea, el lineamiento que da el Ministerio para los docentes de grado; nosotros, basados en eso, también hacemos nuestra parte de trabajo, acompañamiento en la escritura de cada pueblo, de cada uno, o sea, en representación de su lengua. En este caso, yo hago la misma planificación que el docente de grado, para que se pueda entender. Se aplica a las dos partes, cosa que no se pierda, la lengua materna, en este caso. Y también -no soy wichí- pero sí hablo el wichí. Puedo interpretarlo y puedo hablarlo, hablo más wichí en la escuela que en mi propia lengua. Como bien te decía, la población del pueblo chorote somos minoría, y en esta escuela tenemos contaditos los chicos, son 10 chicos chorotes, y la mayoría son wichí, y quizás también haya 10 o 12 niños criollos. Y la matrícula es de 300 en la escuela. Te darás cuenta, la población de 300 niños, y de los 300 hay 10 niños chorotes. La población más grande, la lengua predominante es el wichí. Y los chicos chorote entienden wichí.

¿Los chicos aprenden a escribir en chorote en la escuela?, ¿o ese paso es más individual?

Sí, ese es un paso casi individual. Yo también trabajé en el terciario, di horas cátedras de la Lengua Chorote, 1, 2 y 3, con alumnos grandes. Estoy hablando del 2012 al 2013, trabajé como profe, también planifiqué, y fue una experiencia. De esto se trata, cuando hablamos de intercultural bilingüe, a mí me gustaría algún día, que sea una lucha constante, no se ve, porque, bueno, es siempre por protocolo... más diplomático, ¿viste? Hago notas y notas, para llegar a una intercultural bilingüe netamente seria, y como una materia más. Sería un principio de dar un paso a la realmente educación intercultural bilingüe, donde yo pueda dar clase a los niños hablando en idioma y escribiendo en idioma. Y en ese paso sería fundamental, eso tiene que ver con las políticas del Estado, el diseño curricular, todo eso. Entonces, es un primer paso trabajar a la par del maestro y también planificar juntos para que el niño pueda interpretar el castellano y también no pierda su lengua.

"Nuestra provincia es multicultural y multiétnica"

Fidelina Díaz lleva la voz de las comunidades a diferentes foros, es el caso del viaje a Bélgica que concreta estos días.

"Quiero agradecer a la fundación que me invita, ProNorte, Redes Chaco, también al Centro de Políticas Europeas, que dieron esta posibilidad", dice Fidelina Díaz sobre esa participación. "Dijeron no sabíamos de este pueblo. Con más razón. Es algo grande de poder llevar, humildemente, la voz de nuestros pueblos indígenas y las mujeres del Gran Chaco y también de América Latina y del Caribe", agrega.

"Mi corazón va para todos y soy un poco invisible, pero trato de hacer lo mejor posible y llevar lo propio. Siempre dije ser uno mismo es lo propio. Nuestra provincia alberga más etnias que otras provincias... es multicultural, multiétnica, y no es para menos", señala la referente de las comunidades del Chaco.

"El día 3 me toca la presentación", dice sobre el viaje, y cierra: "En la comunidad Pomis Jiwet llevamos adelante un proyecto de producción de pacú... piscicultura comunitaria en medio de la nada. Un trabajo propio. Humildemente puedo decir que la comunidad lo es todo y tiene todo. Está la música y la resistencia por mejorar nuestra calidad de vida".

__________________

Sobre el pueblo de Fidelina Díaz, su historia y presente, puede verse el documental "Na Sam" completo en el siguiente link: https://youtu.be/ZrxyO7rrdnQ