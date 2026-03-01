Deportivo Morón vs. Central Norte, EN VIVO, por la Primera Nacional

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Central Norte iguala sin goles con Deportivo Morón, en la provincia de Buenos Aires, por la tercera fecha de la Primera Nacional.

El cuervo, que en sus dos primeras presentaciones no convirtió goles, busca su primera victoria en el certamen, tras la derrota frente a San Miguel y el empate con Colón en Salta.

Durante la primera etapa, el cuervo aguantó algunos sofocones en su área, plantó batalla en la mitad de la cancha, pero sin aproximaciones claras en el arco rival.

Partido en desarrollo..