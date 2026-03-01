PUBLICIDAD

25°
1 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Deportivo Morón vs. Central Norte, EN VIVO, por la Primera Nacional

El cuervo juega de visitante por la tercera fecha de la Primera Nacional
Domingo, 01 de marzo de 2026 17:33
Central Norte iguala sin goles con Deportivo Morón, en la provincia de Buenos Aires, por la tercera fecha de la Primera Nacional.

El cuervo, que en sus dos primeras presentaciones no convirtió goles, busca su primera victoria en el certamen, tras la derrota frente a San Miguel y el empate con Colón en Salta.

Durante la primera etapa, el cuervo aguantó algunos sofocones en su área, plantó batalla en la mitad de la cancha, pero sin aproximaciones claras en el arco rival.

Partido en desarrollo..

