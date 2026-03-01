PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
1 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

captura de serapio
#CARTONAZO #GANADORES #SALTA
Cafayate
Aperturas de sesiones ordinarias
Apertura de Sesiones Ordinarias 2026
Chaco salteño
Bombardeo en Irán
Central Norte
Finalissima
Atentado a la AMIA
captura de serapio
#CARTONAZO #GANADORES #SALTA
Cafayate
Aperturas de sesiones ordinarias
Apertura de Sesiones Ordinarias 2026
Chaco salteño
Bombardeo en Irán
Central Norte
Finalissima
Atentado a la AMIA

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

Ahmad Vahidi, prófugo de la Justicia argentina, es el nuevo jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Domingo, 01 de marzo de 2026 18:13
Tras la muerte de la cúpula militar en los recientes ataques, Teherán nombró a un general buscado por Interpol. Foto: Redes
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Irán designó al general de brigada Ahmad Vahidi como el nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en un movimiento que posiciona al frente de la fuerza a un militar que se encuentra "prófugo de la Justicia argentina" por su rol en el atentado terrorista a la AMIA de 1994. 

Notas Relacionadas

El nombramiento, informado por la agencia iraní Mehr, se produce en un contexto de acefalía forzada tras la muerte del anterior jefe, el general Mohamad Pakpur, quien falleció durante los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. 

Vahidi, quien ya ocupó cargos de relevancia en el pasado, es uno de los principales acusados por la voladura de la mutual judía en Buenos Aires y cuenta con pedidos de captura internacional vigentes.

La reestructuración del mando militar surge como respuesta inmediata a la pérdida de las máximas figuras del poder en Teherán.

Además de confirmarse el fallecimiento de su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, el régimen ratificó que en las incursiones aéreas murieron el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Abdorrahim Musaví; el ministro de Defensa, el general de brigada Aziz Nasirzadeh; y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani. __IP__

En este escenario de crisis institucional, la designación de Vahidi reafirma la línea dura del organismo castrense, a pesar de las alertas rojas que pesan sobre su figura por delitos de terrorismo internacional.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD