El IPS rechazó las acusaciones del Círculo Médico y aseguró que no existe incumplimiento del convenio

A través de un comunicado oficial, el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) rechazó de manera categórica las declaraciones públicas realizadas por autoridades del Círculo Médico, en las que se señalaba la existencia de un supuesto “incumplimiento sostenido” del nuevo convenio vigente entre las partes.

Desde el organismo provincial aseguraron que “no existe incumplimiento alguno” y que tanto las consultas como las prácticas médicas se encuentran pagadas conforme a lo establecido contractualmente. En ese sentido, remarcaron que no hay mora ni deuda exigible, por lo que consideraron que las afirmaciones difundidas “distorsionan la realidad” del vínculo institucional.

El IPS también desmintió la falta de actualizaciones arancelarias y detalló que recientemente dispuso un incremento del 26 % en el valor de las consultas médicas para todas las especialidades mediante la Resolución N° 8-2026. A esto se sumaron actualizaciones específicas en cirugías pediátricas, a través de la Resolución N° 21-2026, y en prácticas de gastroenterología, mediante la Resolución N° 23-2026. Según indicaron, estos ajustes se realizan dentro del esquema previsto en el convenio, que no contempla indexaciones automáticas sino revisiones negociadas.

"Canal de diálogo permanente"

En relación con la solicitud de conciliación presentada por la entidad médica, el Instituto expresó su sorpresa y sostuvo que existe un canal de diálogo permanente con reuniones formales y periódicas. En esa línea, señalaron que el hecho de no acceder a determinados planteos no puede interpretarse como falta de respuesta.

El organismo provincial subrayó además que se encuentra evaluando el impacto económico de nuevas solicitudes de revalorización y recordó que su función es administrar fondos públicos, garantizar la sustentabilidad del sistema y preservar la cobertura integral de los afiliados. “Las decisiones no pueden adoptarse bajo presión ni condicionadas por declaraciones mediáticas”, indicaron.

Sobre nuevos prestadores

Otro de los puntos abordados fue la incorporación de nuevos prestadores, que -según aclaró el IPS- no es automática, ya que cada alta debe atravesar un análisis técnico y administrativo. El Instituto remarcó que no delega su rol regulador y que su responsabilidad es ordenar y sostener la red prestacional.

Finalmente, el comunicado enfatizó que el IPS es el garante del derecho a la salud de los afiliados, al ser quien financia, regula y organiza el sistema provincial, mientras que el Círculo Médico actúa como entidad prestadora dentro de esa estructura. El organismo concluyó ratificando su voluntad de diálogo institucional, aunque advirtió que no permitirá que se ponga en duda su compromiso con los afiliados ni la administración transparente de los recursos públicos.