A 92 años de su creación, el Círculo Médico reafirma su compromiso

En el marco del 92° aniversario del Círculo Médico de Salta, institución que se fundó el 19 de febrero de 1934, el doctor José Luis Ruiz García repasó casi medio siglo de pertenencia a la institución y reflexionó sobre los avances, desafíos y el futuro de la entidad que nuclea a la mayoría de los médicos de la provincia.

"Son 92 años, de los cuales yo soy socio desde hace 49", expresó Ruiz García, quien además fue cuatro veces presidente y una vez tesorero, acumulando una década de gestión dentro del Círculo.

Recordó sus inicios profesionales en el Hospital del Niño, donde referentes de la medicina local como los doctores Eduardo Noveira y Celso Díaz les inculcaban a los jóvenes médicos la importancia de asociarse tanto al Círculo Médico como a la sociedad científica correspondiente.

"Lo primero que nos enseñaban era asociarnos. Esa pertenencia siempre fue fundamental", señaló.

Batallas institucionales y defensa del rol médico

Durante sus años de conducción, Ruiz García enfrentó "batallas muy duras", especialmente en la defensa del Círculo como interlocutor válido ante los distintos gobiernos de turno.

"Nunca han querido reconocer en el Círculo Médico el verdadero interlocutor de los médicos", afirmó. También lamentó que algunas especialidades se hayan alejado con el tiempo, aunque destacó que la institución continúa representando a la gran mayoría de los profesionales de Salta.

Uno de los hitos más importantes de su gestión fue la creación de la Educación Médica Continua en conjunto con el Colegio Médico, una herramienta clave para la actualización profesional.

"Hace más de 20 años comenzamos con la Educación Médica Continua. Hoy los médicos pueden recertificar sus títulos sin tener que viajar a Tucumán, Córdoba o Buenos Aires para sumar puntos", explicó.

Remarcó que el Círculo pone a disposición su salón y recursos para facilitar la capacitación permanente.

La salud como derecho

El profesional también hizo referencia a los desafíos actuales, particularmente en relación con el Instituto Provincial de la Salud.

Sostuvo que el organismo fue creado con tres pilares: el Gobierno, los afiliados y una compañía de seguros que respaldaba financieramente el sistema. "Esa estructura se perdió. El Instituto no fue creado con fines de lucro, sino para garantizar cobertura a los empleados públicos", remarcó.

Para Ruiz García, la salud debe sostenerse como un derecho y no como una actividad lucrativa.

Al ser consultado sobre el significado de ejercer la medicina, el doctor no dudó: "Es un orgullo, la cuota más grande de amor que tengo".

A las nuevas generaciones

De cara al futuro, Ruiz García consideró que el objetivo central del Círculo Médico se mantiene intacto: acompañar y defender a los profesionales, fortaleciendo el sistema sanitario.

Valoró el crecimiento de la carrera de Medicina en la UNSa y expresó su deseo de que los futuros egresados se sumen a la institución.

"Invitaría a todas las especialidades que se fueron a que vuelvan. La unión hace la fuerza", finalizó.

A 92 años de su fundación, el Círculo Médico de Salta continúa siendo un actor clave en la defensa del ejercicio profesional y en la construcción de una salud pública más sólida para la provincia.