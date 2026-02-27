Crimen de Natalia Cruz: intensifican los rastrillajes en la Quebrada del Toro y aseguran que Serapio estaría "cercado"

A nueve días del femicidio de Natalia Cruz, la búsqueda de Orlando Serapio, señalado como el principal sospechoso, registró en las últimas horas un avance significativo en la zona de la Quebrada del Toro. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el hombre se encuentra “cercado”, luego de una serie de datos aportados por pobladores de la región tras la amplia difusión del caso en Radio Salta.

La información comenzó a fluir luego de que un baqueano escuchara por Radio Salta el pedido de colaboración para dar con el prófugo. El vecino descendió hasta un sector con señal telefónica y alertó a las autoridades sobre la posible presencia de Serapio en un área específica de los cerros. A partir de ese dato, los investigadores entrelazaron testimonios, descripciones físicas -incluida una herida que habría presentado el sospechoso- y otros elementos que orientaron los rastrillajes hacia un sector determinado.

El operativo es encabezado por la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta, con más de 70 efectivos desplegados en el terreno. En las últimas horas se sumaron drones, personal técnico de la Policía Federal y divisiones especiales con canes, además de un grupo especializado proveniente de Catamarca. Las tareas se concentran en zonas de difícil acceso, donde el conocimiento del terreno resulta clave.

En paralelo, la Justicia ordenó la detención de dos personas acusadas de encubrimiento, entre ellas un tío del sospechoso que reside en la zona de La Alisal, a unos siete kilómetros de Campo Quijano, pasando el viaducto. Según trascendió, los investigadores analizan la posible colaboración de más personas que habrían facilitado no solo la fuga, sino también el abastecimiento de agua y alimentos durante los días en que Serapio permaneció oculto.

Desde la fuerza se reiteró el pedido a la comunidad para que no brinde ayuda a un prófugo y que cualquier información sea comunicada de inmediato al 911. También se recordó que colaborar con una persona buscada por la Justicia constituye un delito.

Mientras continúan los rastrillajes bajo la lluvia en Campo Quijano y zonas aledañas, la expectativa está puesta en que el operativo permita cerrar el cerco en las próximas horas y concretar la detención del acusado.