Ahora: Un interno fue hallado muerto en el penal de villa Las Rosas

Un interno murió este viernes por la mañana en la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas y el hecho es investigado por la Justicia.

El cuerpo fue encontrado durante el desencierro matutino, cuando el personal penitenciario abrió las celdas del pabellón E3, ubicado en la tercera planta. En una celda comunitaria, los agentes advirtieron que uno de los detenidos se encontraba sin vida.

De acuerdo con información recabada dentro del penal, ese sector es uno de los espacios donde los internos permanecen la mayor parte del día alojados en celdas de gran tamaño, compartidas por numerosos reclusos.

Si bien trascendió que podría tratarse de un suicidio, hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre la causa del fallecimiento y se realizan actuaciones para esclarecer lo ocurrido.