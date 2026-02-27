PUBLICIDAD

19°
27 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
pequeños comercios
General Mosconi
Especial
Rugby
Primera Nacional 2026
narcotest para funcionarios
Corte de Justicia de Salta
Nacionales

El dólar sigue en alza y llega a si fin la paz cambiaria

La cotización minorista cerró ayer en $1.430 para la venta.
Viernes, 27 de febrero de 2026 01:34
El dólar blue cerró ayer a %1.450 en la city porteña.
Tras operar en mínimos por casi dos meses desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el dólar volvió a subir ayer.

En el segmento minorista, el promedio de las entidades financieras se ubicó en $1.431,58 del Banco Central (BCRA), mientras que en el Banco Nación (BNA) avanzó $10 y alcanzó los $1.425 para la venta.

El spot cerró $1.408 para la venta, tras escalar $10 el martes y otros $18,5 el miércoles.

El dólar mayorista tocó su nivel más alto desde el 9 de febrero y, este jueves, la brecha con el techo de la banda de flotación ($1.605,40) se ubicó a un 14%. En total, se operaron en el segmento contado más de US$213 millones.

En tanto, los contratos de dólar futuro cerraron con mayoría de alzas de hasta 0,7%.

El mercado 'pricea' que el tipo de cambio mayorista llegará a los $1.408 para fines de febrero. El volumen de futuros llegó a US$1.386 millones en la jornada.

Entre los paralelos, el dólar MEP, trepa 0,6% a $1.433,96, mientras el contado con liquidación (CCL) sube 1% a $1.479,57. En tanto, el dólar blue cae $10 a $1.450 para la venta.

La decisión oficial de no convalidar instrumentos a tasa fija en la última licitación del Tesoro tuvo un efecto inmediato: se liberaron pesos al mercado y el dólar reaccionó.

La caución en pesos a un día, opera en esta jornada a 17,9% TNA.

Operadores de la plaza señalaron que la ausencia de instrumentos a tasa fija redujo la absorción de pesos, lo que presionó a la baja las tasas cortas y, en paralelo, incentivó una mayor demanda de cobertura cambiaria.

El Tesoro colocó la totalidad de lo previsto (US$150 millones) del nuevo Bonar 27 (AO27), con una demanda que estuvo en torno a US$868 millones. La tasa de corte fue de 5,89%, inferior al cupón de 6%, y se logró emitir el bono sobre la par.

.

 

