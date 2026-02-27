PUBLICIDAD

27 de Febrero, Salta, Centro, Argentina
Rugby
Primera Nacional 2026
narcotest para funcionarios
Corte de Justicia de Salta
Pakistán
Concejo Deliberante de Salta
La UNSa de paro
Darío Lopérfido
Nacionales

Falleció Darío Lopérfido a los 61 años en Madrid tras luchar contra la ELA

El exsecretario de Cultura de la Nación y exdirector del Teatro Colón murió este viernes. Tenía 61 años y atravesaba una esclerosis lateral amiotrófica diagnosticada en 2025.
Viernes, 27 de febrero de 2026 09:52
Darío Lopérfido
Darío Lopérfido, dirigente político y gestor cultural argentino, falleció este viernes en Madrid a los 61 años. El exfuncionario enfrentaba una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que le había sido diagnosticada hace poco más de un año.

Lopérfido fue secretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación durante la presidencia de Fernando de la Rúa y más tarde ocupó cargos relevantes en la Ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, donde se desempeñó como secretario y ministro de Cultura.

Su figura quedó fuertemente asociada al Teatro Colón, donde fue director artístico, además de presidir Ópera Latinoamérica, consolidando vínculos culturales a nivel regional.

Su muerte marca el cierre de una trayectoria influyente dentro de la política cultural argentina de las últimas décadas.

 

