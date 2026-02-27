Falleció Darío Lopérfido a los 61 años en Madrid tras luchar contra la ELA

Darío Lopérfido, dirigente político y gestor cultural argentino, falleció este viernes en Madrid a los 61 años. El exfuncionario enfrentaba una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que le había sido diagnosticada hace poco más de un año.

Lopérfido fue secretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación durante la presidencia de Fernando de la Rúa y más tarde ocupó cargos relevantes en la Ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, donde se desempeñó como secretario y ministro de Cultura.

Su figura quedó fuertemente asociada al Teatro Colón, donde fue director artístico, además de presidir Ópera Latinoamérica, consolidando vínculos culturales a nivel regional.

Su muerte marca el cierre de una trayectoria influyente dentro de la política cultural argentina de las últimas décadas.