Corte momentáneo en la ruta nacional 68 por trabajos de despeje

La ruta nacional 68 presenta tránsito restringido este viernes, según un comunicado oficial emitido a las 10.00. La medida fue dispuesta por la Dirección Nacional de Vialidad debido a tareas de despeje de material acumulado en los badenes y sectores donde se registraron derrumbes.

La advertencia abarca el tramo comprendido entre los kilómetros 23 y 44. En la zona trabajan equipos viales que realizan tareas desde la noche con el objetivo de garantizar condiciones seguras de circulación.

Desde el organismo solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones de los banderilleros y atender la señalización provisoria instalada en el sector.