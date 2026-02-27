PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
27 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Concejo Deliberante de Salta
La UNSa de paro
Darío Lopérfido
Concejo Deliberante de Salta
La UNSa de paro
Darío Lopérfido

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR BLUE

$1420.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Escándalo en Gran Hermano: revelaron la millonaria cifra que gana Andrea del Boca

Según aseguró Guido Záffora, la actriz tiene un sueldo 38 veces mayor al resto de los concursantes.
Viernes, 27 de febrero de 2026 11:07
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 Un nuevo escándalo persigue a la nueva edición de Gran Hermano “Generación dorada” a menos de una semana de su inicio. En esta ocasión, la polémica se debe a la gran diferencia de salarios entre la actriz Andrea del Boca y el resto de los participantes.

El periodista Guido Záffora reveló que la actriz habría negociado un contrato millonario con un pago semanal, similar al que tienen los participantes de MasterChef Celebrity

Tiene un caché de 6.000.000 de pesos por semana”, contó el panelista en DDM

Además, habría puesto como condición que su hija Anna Chiara esté integrada en el stream react de Gran Hermano, cosa que la producción hizo posible. 

El escándalo se da porque la cifra que cobra la actriz es 38 veces mayor a la que gana el resto de los participantes, que se lleva un total de 156.000 pesos por semanales.__IP__

Ángel de Brito contó este jueves en LAM que la producción puso en duda la continuidad de la actriz en la competencia, afirmando que ella negoció estar en el reality por al menos un mes y que luego evaluaría si se encuentra cómoda. 

Uno de los posibles nombres que surgieron si eventualmente ella decide abandonar la competencia fue el de la mediática y ex vedette Graciela Alfano.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD