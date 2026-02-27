Ofrecen $10 millones de recompensa para encontrar a Orlando Serapio, acusado del femicidio de Natalia Cruz

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

A once días del femicidio de Natalia Cruz, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, confirmó este viernes la firma de un decreto que establece una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información certera que permita localizar a Orlando Serapio, principal acusado del crimen y actualmente prófugo.

La confirmación fue realizada en Campo Quijano, donde continúa un amplio operativo de búsqueda. Según relató el corresponsal de Diario El Tribuno, en la zona se registró un “movimiento incesante” de fuerzas de seguridad y autoridades judiciales.

“El gobernador acaba de confirmar que firmó el decreto de recompensa de 10 millones de pesos para quien brinde datos precisos sobre el paradero de Orlando Serapio”, informó el periodista desde el lugar del operativo, tras la salida del mandatario provincial.

Del procedimiento participaron además el procurador general Pedro García Castiella y la fiscal interviniente, quienes supervisaron las tareas investigativas en territorio.

Operativo reforzado y nuevas fuerzas

De acuerdo con lo informado, el rastrillaje se intensificó en distintos puntos del Valle de Lerma y zonas aledañas. A los operativos ya desplegados se sumaron nuevos equipos y recursos tecnológicos.

“El movimiento es permanente. Ahora también se incorpora personal de Gendarmería para reforzar la búsqueda”, señaló el corresponsal, quien agregó que los investigadores consideran que el sospechoso “está cercado”, aunque todavía no pudieron concretar su captura.

Entre los recursos utilizados se encuentran drones térmicos, perros rastreadores provenientes de Catamarca y la participación coordinada de la Policía de Salta, Policía Federal y fuerzas nacionales.

Detenidos y posibles nuevas imputaciones

En paralelo, la causa avanza con personas detenidas acusadas de haber colaborado con la fuga del sospechoso. Según se informó, dos individuos fueron imputados como presuntos cómplices y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

“Hay personas cercanas a Serapio que habrían facilitado su huida y permanencia oculto”, indicaron fuentes de la investigación citadas desde el lugar.

Preocupación por la demora en la captura

El caso generó fuerte preocupación en la provincia debido al tiempo transcurrido sin lograr la detención del acusado, especialmente por tratarse de una zona cercana a la capital salteña.

“Estamos a apenas 35 kilómetros de la ciudad y llama la atención que, con toda la tecnología disponible, todavía no haya sido encontrado”, remarcaron desde el operativo.