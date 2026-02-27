PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
27 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Concejo Deliberante de Salta
La UNSa de paro
Darío Lopérfido
Concejo Deliberante de Salta
La UNSa de paro
Darío Lopérfido

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1420.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Murieron dos presos de Villa Las Rosas: uno estaba internado y otro fue hallado en un pabellón

Uno de los decesos se produjo ayer jueves 26 en el hospital del Milagro viejo por causas naturales. El otro ocurrió dentro del pabellón E3 del penal y es investigado por la Justicia.
Viernes, 27 de febrero de 2026 12:26
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Dos internos de la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas murieron en las últimas horas, en hechos distintos que generaron conmoción dentro del establecimiento penitenciario.

El primer caso corresponde a un interno que fue hallado sin vida durante el desencierro matutino en el pabellón E3, ubicado en la tercera planta. El cuerpo fue encontrado en una celda comunitaria y, si bien trascendió que podría tratarse de un suicidio, hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre la causa del fallecimiento y se realizan actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

El segundo deceso ocurrió ayer jueves 26. Según informó el director del penal, el interno se encontraba desde hacía tiempo internado en estado crítico, bajo cuidados de terapia intensiva. La muerte se produjo alrededor de las 8 en el hospital del Milagro viejo y, de acuerdo a la información oficial, habría sido por razones de salud de índole natural.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD