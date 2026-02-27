Murieron dos presos de Villa Las Rosas: uno estaba internado y otro fue hallado en un pabellón

Dos internos de la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas murieron en las últimas horas, en hechos distintos que generaron conmoción dentro del establecimiento penitenciario.

El primer caso corresponde a un interno que fue hallado sin vida durante el desencierro matutino en el pabellón E3, ubicado en la tercera planta. El cuerpo fue encontrado en una celda comunitaria y, si bien trascendió que podría tratarse de un suicidio, hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre la causa del fallecimiento y se realizan actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

El segundo deceso ocurrió ayer jueves 26. Según informó el director del penal, el interno se encontraba desde hacía tiempo internado en estado crítico, bajo cuidados de terapia intensiva. La muerte se produjo alrededor de las 8 en el hospital del Milagro viejo y, de acuerdo a la información oficial, habría sido por razones de salud de índole natural.