El Senado convirtió en ley la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

El Senado de la Nación convirtió en ley este viernes el nuevo Régimen Penal Juvenil, cuya principal modificación es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Con una mayoría sólida de 44 votos a favor, 27 en contra y una única abstención, el oficialismo y sus aliados consiguieron darle sanción definitiva a una de las promesas de campaña de Javier Milei.

La cohesión del bloque oficialista y los sectores dialoguistas quedó de manifiesto no solo en la votación general, sino también en el tratamiento en particular. El tablero del recinto reflejó una constancia absoluta durante toda la madrugada: desde el Capítulo I hasta el Capítulo XI, la votación se mantuvo inalterable con el mismo resultado de 44 a 27.

Esta uniformidad permitió agilizar un trámite que, de haber tenido modificaciones, habría obligado a devolver el proyecto a la Cámara de Diputados.

Con esta sanción, el Poder Ejecutivo queda facultado para implementar un sistema que prevé penas diferenciadas y establecimientos especializados para menores de edad que cometan delitos tipificados en el Código Penal.

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

Tensión en las calles y estrategia parlamentaria

Mientras en el interior del Congreso se sellaba el acuerdo, en las inmediaciones se vivió un clima de extrema tensión. Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos se manifestaron en contra de la normativa, registrándose algunos incidentes con las fuerzas de seguridad apostadas en los ingresos al Palacio Legislativo.

Pese a la presión externa, los senadores aliados mantuvieron su postura, argumentando que la actualización del régimen era una "deuda histórica" de la democracia frente al incremento de la participación de menores en delitos complejos.

El debate se traslada a la Reforma Laboral

Tras el cierre del capítulo penal, la actividad en la Cámara Alta no dio tregua. La sesión continúa ahora con el tratamiento de la Reforma Laboral, otro de los pilares del paquete de leyes impulsado por la Casa Rosada.

Se espera que este bloque sea aún más discutido que el anterior, dado que algunos sectores que acompañaron la baja de imputabilidad han expresado reparos sobre ciertos artículos referidos a la indemnización y los periodos de prueba.