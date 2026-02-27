Juliana Awada enfrentó los rumores de su vínculo con Felipe VI

Juliana Awada se centró en el ojo de la polémica luego de que circulara el rumor de que estaría iniciando un vínculo con el rey Felipe VI de España, a poco de confirmarse su separación del ex presidente Mauricio Macri.

La "bomba" fue lanzada por el periodista Rodrigo Lussich en el programa Intrusos, quien también aseguró que la relación de Felipe y Letizia estaría "disuelta de hecho" desde 2012.

En las últimas horas, la diseñadora decidió “romper el silencio” en sus redes sociales, después de semanas ignorando los rumores, con una particular frase que volvió a reavivar la polémica.

Con un fondo color blanco y letras escritas con máquina de escribir, Awada reflexionó con una frase inspiradora.

“A solas, cuida tu mente. En grupo, cuida tu postura. Enojado, cuida tus palabras. En los desafíos, cuida tus emociones. En el éxito, cuida tu ego”, decía la frase.

En La mañana con Moria tocaron el tema y debatieron para quién estaba dirigido el mensaje: mientras que Casán cuestionó la frase “de sobrecito de azúcar”, Gustavo Méndez aseguró que el mensaje está dirigido a su expareja, Mauricio Macri.